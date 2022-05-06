Сергеенко: «Люди выполняли одну задачу во благо государства»

«Очень трогательно, что эта награда нашла меня в дни нашей Великой Победы». В Беларуси вручили госнаграды. Читать здесь .

Новости Беларуси. Государству удалось разбудить конструктивную часть белорусского общества. Об этом заявил Игорь Сергеенко во время церемонии вручения госнаград представителям разных профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Люди выполняли одну задачу во благо государства. Внесли свой достойный вклад в развитие белорусской государственности. Принимали и принимают активное участие в общественно-политической жизни нашей страны, занимают активную позицию, активно работают в регионах, выступают в коллективах. Юристы вносят свой вклад в совершенствование законодательной базы. И все. Сегодняшних людей в этом зале объединяют, не побоюсь этих слов, любовь к нашей родине, патриотизм, готовность идти дальше.