«Очень ценю посещение этих маленьких, очень душевных храмов». Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Традиционно прежде всего хочу поздравить всех вас с этим светлым, ярким, добрым и долгожданным праздником. Спасибо вам за приглашение. Очень ценю посещение этих маленьких, очень душевных храмов. Здесь, мне кажется, и вся истина белорусского народа. Говорят, в храме не врут. Поэтому я придерживаюсь той практики, что здесь надо говорить искренне, от души и правду. В прошлом году, встречаясь в этот светлый день Рождества Христова, мы как раз в нескольких фразах и словах говорили о годе прошедшем. 2020 год для нас был очень непростым, но весьма полезным. И мы тогда надеялись, что истекший 2021 год будет обязательно лучше. Давайте будем искренними, он был непростым. Это было уроком для нас, у нас было время проанализировать все, что мы сделали плохого и хорошего.

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