Делали открытки и водили хороводы. Представители ВВС и войск ПВО устроили праздник для детей-инвалидов

Новости Беларуси. Подарить сказку и внимание тем, кто так в этом нуждается. Традиционная благотворительная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси. Праздник в Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов накануне привезли представители Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Михолап, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО:

В реабилитационном центре мы частые гости. Мы видим, с какой теплотой, заботой, вниманием относятся к детям, к родителям. Очень приятно получать подарки от детей, которые сделаны своими руками. От этих ручек, от этих сердец исходит настоящая волшебная энергия. Это очень приятно. И эти подарки, которые вручены детям, для нас, военных, очень важны. Для нас важно, что мы не только вручили подарки, но и присоединились к этому по-настоящему замечательному семейному празднику.