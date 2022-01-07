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Делали открытки и водили хороводы. Представители ВВС и войск ПВО устроили праздник для детей-инвалидов

07 января 2022 16:19
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Новости Беларуси. Подарить сказку и внимание тем, кто так в этом нуждается. Традиционная благотворительная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси. Праздник в Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов накануне привезли представители Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делали открытки и водили хороводы. Представители ВВС и войск ПВО устроили праздник для детей-инвалидов-1

Вместе с ребятами военнослужащие изготавливали открытки и водили хороводы. Традиционно на сладком столе ребята попробовали выпечку с солдатского стола, приготовленную военными поварами. Гости вручили воспитанникам центра подарки и пожелали им крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний.

Делали открытки и водили хороводы. Представители ВВС и войск ПВО устроили праздник для детей-инвалидов-4

Дмитрий Михолап, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО:
В реабилитационном центре мы частые гости. Мы видим, с какой теплотой, заботой, вниманием относятся к детям, к родителям. Очень приятно получать подарки от детей, которые сделаны своими руками. От этих ручек, от этих сердец исходит настоящая волшебная энергия. Это очень приятно. И эти подарки, которые вручены детям, для нас, военных, очень важны. Для нас важно, что мы не только вручили подарки, но и присоединились к этому по-настоящему замечательному семейному празднику.

Делали открытки и водили хороводы. Представители ВВС и войск ПВО устроили праздник для детей-инвалидов-7

Всего в течение года реабилитацию в центре проходят около 1 000 ребят. В настоящее время здесь восстанавливают здоровье 95 малышей.

# Новый год # общество # Дмитрий Михолап # Фотофакт

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