Иерей Антоний Гуров: Рождество Христово открывает нам путь к спасению, просвещает нас светом истины

Новости Беларуси. Православный мир 7 января отмечает Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это великий праздник и один из самых важных дней в церковном календаре. Он посвящен ключевому библейскому событию Нового Завета – Рождению Спасителя (подробнее здесь).

Отмечают Рождество также Сербская, Иерусалимская, Грузинская и Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. В белорусских церквях праздничные богослужения в честь Рождества Христова начались еще накануне вечером. Продолжаются они и сейчас. Съемочная группа СТВ работает у главного храма Белорусского экзархата Русской православной церкви. На связь со студией выходит наш корреспондент Карина Верховцева.

Карина Верховцева, корреспондент:

Сегодня важный и особый день для миллионов верующих, он связан с важнейшим библейским событием – явлением в мир Спасителя. Праздник начался еще накануне святого вечера. Традиционно это время, когда принято собираться в кругу самых близких и родных. Божественные литургии начались еще в полночь. Во многих столичных храмах прошли утренние службы. Нам удалось пообщаться с представителем духовенства и узнать о важности и значимости этого волшебного праздника.

Иерей Антоний Гуров, клирик Свято-Духова Кафедрального Собора:

Рождество Христово открывает нам путь к спасению. Рождество Христово просвещает нас светом истины Божьей, светом, который наполняет наше сердце присутствием Бога. Желаю, чтобы свет Рождества Христова наполнил наше сердце и наше сердце наполнилось присутствием Бога.