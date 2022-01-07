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Иерей Антоний Гуров: Рождество Христово открывает нам путь к спасению, просвещает нас светом истины

07 января 2022 11:59
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Новости Беларуси. Православный мир 7 января отмечает Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это великий праздник и один из самых важных дней в церковном календаре. Он посвящен ключевому библейскому событию Нового Завета – Рождению Спасителя (подробнее здесь).  

Иерей Антоний Гуров: Рождество Христово открывает нам путь к спасению, просвещает нас светом истины-1

Отмечают Рождество также Сербская, Иерусалимская, Грузинская и Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. В белорусских церквях праздничные богослужения в честь Рождества Христова начались еще накануне вечером. Продолжаются они и сейчас.  

Съемочная группа СТВ работает у главного храма Белорусского экзархата Русской православной церкви. На связь со студией выходит наш корреспондент Карина Верховцева.  

Иерей Антоний Гуров: Рождество Христово открывает нам путь к спасению, просвещает нас светом истины-4

Карина Верховцева, корреспондент:  
Сегодня важный и особый день для миллионов верующих, он связан с важнейшим библейским событием – явлением в мир Спасителя. Праздник начался еще накануне святого вечера. Традиционно это время, когда принято собираться в кругу самых близких и родных. Божественные литургии начались еще в полночь. Во многих столичных храмах прошли утренние службы. Нам удалось пообщаться с представителем духовенства и узнать о важности и значимости этого волшебного праздника.  

Иерей Антоний Гуров: Рождество Христово открывает нам путь к спасению, просвещает нас светом истины-7

Иерей Антоний Гуров, клирик Свято-Духова Кафедрального Собора:  
Рождество Христово открывает нам путь к спасению. Рождество Христово просвещает нас светом истины Божьей, светом, который наполняет наше сердце присутствием Бога. Желаю, чтобы свет Рождества Христова наполнил наше сердце и наше сердце наполнилось присутствием Бога.  

Иерей Антоний Гуров: Рождество Христово открывает нам путь к спасению, просвещает нас светом истины-10

Александр Лукашенко с сыном Николаем в Рождество посетили храм Преподобных Оптинских старцев. Подробности здесь.  

# Православные в Беларуси # общество # Антоний Гуров # Карина Верховцева # Фотофакт

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