Лукашенко: я взял более жёсткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость

Новости Беларуси. По традиции светлый праздник Рождества с верующими разделяет Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый год Александр Лукашенко приезжает в разные храмы страны, чтобы зажечь рождественскую свечу. В этот раз глава государства побывал в минском храме Преподобных Оптинских старцев.

Глава государства ориентировал белорусов на то, что наступивший год не будет простым. Нам вместе предстоит сделать немало, чтобы сохранить суверенитет и независимость страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен вам сказать, что этот год будет непростым. Мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить – будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством, но мы были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями.

Начавшийся год будет очень сложным, и нам нельзя ни в коем случае ошибиться. Если только мы, идя по лезвию ножа или по тонкому льду, оступимся – мы рухнем. На это будет нацелена вся наша политика. И основой этой политики будет наша нравственность. Поэтому рассчитываю также на вашу поддержку и ваше понимание. И в очередной раз вам обещаю: я вас не подведу. Вам за меня стыдно не будет.