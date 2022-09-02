В России увидели, кто для неё настоящий друг и союзник. Как изменилось отношение россиян к Беларуси?

Григорий Азаренок, СТВ: Президент вновь сказал, что Россия не может проиграть. И в очередной раз громко, четко, искренне правильно сказал, что Беларусь, белорусы и белорусский Президент поддерживают Россию, не участвуя в боевых действиях во время специальной военной операции и не давая ударить русским в спину. И поддерживая политически, и так далее. Вы общаетесь, в России это слышат, понимает общество, такие идеологические, культурные ряды людей?

Алексей Дзермант, политолог:

Безусловно, я отмечаю рост крайне позитивных настроений в России по отношению к Беларуси. И действительно, многие и политологи, и представители истеблишмента, и обычные люди действительно благодарны Беларуси за эту позицию. Если раньше мы могли слышать какую-то критику, зачастую несправедливую, где-то даже обидную для нас, то сейчас ситуация кардинально поменялась. В России действительно увидели, кто для нее настоящий друг и союзник, потому что Беларусь это доказала не просто на словах, а своими действиями. Крайне необходимыми действиями, которые Беларусь может сделать для России в этот сложный для нее момент. Поэтому я вижу в России отношение к нам как к настоящим братьям и союзникам. И эти настроения, по-моему, только растут на фоне того, как Россия все-таки добивается успехов в спецоперации. И на фоне того, как мы вместе, плечом к плечу, сражаемся по сути со всем коллективным Западом.

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