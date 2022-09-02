«Будет желание хорошо трудиться». Лискович предложил чаще отмечать выдающихся мастеров Беларуси
Новости Беларуси. Гродненский скульптор, воссоздавший в дереве сценку из фильма «Белые росы», стал «Человеком года города», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую премию вручают второй раз – в этот раз отметили заслуги 10 горожан различных профессий. Василий Булак выбран лучшим в номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство». Еще бы, ведь его работы в областном центре знают все – деревянные фигуры украшают улицы, дворы и детские площадки. А на предприятии говорят: это художник с золотыми руками и светлой душой.
Трудолюбивого художника отметили по заслугам – он стал «Человеком года Гродно» в номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Чем больше мы будем отмечать заслуженных людей, тем больше будет желание хорошо трудиться и достигать результатов. Праздник сегодняшний коррелирует с посылами Президента, сказанными вчера. Горожане любят работать, горожане умеют работать. И горожане вносят весомый вклад в развитие нашей страны.
От мечты детства к «Человеку года Гродно». Как скульптор создает потрясающие фигуры из дерева? Читайте здесь.