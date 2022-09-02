«Будет желание хорошо трудиться». Лискович предложил чаще отмечать выдающихся мастеров Беларуси

Новости Беларуси. Гродненский скульптор, воссоздавший в дереве сценку из фильма «Белые росы», стал «Человеком года города», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую премию вручают второй раз – в этот раз отметили заслуги 10 горожан различных профессий. Василий Булак выбран лучшим в номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство». Еще бы, ведь его работы в областном центре знают все – деревянные фигуры украшают улицы, дворы и детские площадки. А на предприятии говорят: это художник с золотыми руками и светлой душой.