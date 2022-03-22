Объединились в общество организаторов. Как создавался центр уличной культуры и спорта «ProКач»?

Молодежные субкультуры. Еще 15 лет назад кричащие под окнами панки не давали спать, металлисты гремели цепями, а готы пугали своим внешним видом. О том, что стало со вчерашними неформалами и чем живет современная молодежь, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Александр, вы создатель, руководитель единственного в стране молодежного центра уличной культуры и спорта «ProКач». Как пришла вам в голову эта идея? Расскажите, пожалуйста.

Александр Войнов, заведующий отделением уличной культуры и спорта центра «Виктория» Партизанского района:

Идея пришла очень просто. Мы на протяжении большого количества лет занимались различными уличными направлениями. В основном, это уличная культура и уличный спорт. Как молодежь приходит? Приходит очень позитивно, все хотят выделиться. На первом месте все-таки стоит какое-то желание себя как-то выделить из общей массы, из толпы. Соответственно, мы тоже все варились в разных культурах. Одно время, допустим, я тусовался на рэп-вечеринках, рейв-вечеринках. Себя там не нашел, но нашел себя на танцполе в брейк-дансе. Со временем нашел таких же единомышленников, которые из разных направлений уличного спорта и уличной культуры просто объединились в такое общество организаторов. Мы начали делать мероприятия сразу локальные, затем республиканские и перешли на международные. Пришли к выводу, что это уже должно как-то идти в массы более серьезно. Самая главная проблема стала – это молодежь, так как мы были уже достаточно взрослые. Молодежь сама обленилась, не хочет учиться. Их надо вести, направлять. Вот появилась идея создания такого центра, который носит смысл именно просвещать. Но мы называем это прокачивать. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

В принципе, это одна из основных задач – дать понимание и представление об этом. А что значит прокачивать направление? Вы создатель молодежного центра. Что значит прокачивать?