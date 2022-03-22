Объединились в общество организаторов. Как создавался центр уличной культуры и спорта «ProКач»?
Молодежные субкультуры. Еще 15 лет назад кричащие под окнами панки не давали спать, металлисты гремели цепями, а готы пугали своим внешним видом. О том, что стало со вчерашними неформалами и чем живет современная молодежь, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Александр, вы создатель, руководитель единственного в стране молодежного центра уличной культуры и спорта «ProКач». Как пришла вам в голову эта идея? Расскажите, пожалуйста.
Александр Войнов, заведующий отделением уличной культуры и спорта центра «Виктория» Партизанского района:
Идея пришла очень просто. Мы на протяжении большого количества лет занимались различными уличными направлениями. В основном, это уличная культура и уличный спорт. Как молодежь приходит? Приходит очень позитивно, все хотят выделиться. На первом месте все-таки стоит какое-то желание себя как-то выделить из общей массы, из толпы. Соответственно, мы тоже все варились в разных культурах. Одно время, допустим, я тусовался на рэп-вечеринках, рейв-вечеринках. Себя там не нашел, но нашел себя на танцполе в брейк-дансе. Со временем нашел таких же единомышленников, которые из разных направлений уличного спорта и уличной культуры просто объединились в такое общество организаторов. Мы начали делать мероприятия сразу локальные, затем республиканские и перешли на международные. Пришли к выводу, что это уже должно как-то идти в массы более серьезно. Самая главная проблема стала – это молодежь, так как мы были уже достаточно взрослые. Молодежь сама обленилась, не хочет учиться. Их надо вести, направлять. Вот появилась идея создания такого центра, который носит смысл именно просвещать. Но мы называем это прокачивать.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
В принципе, это одна из основных задач – дать понимание и представление об этом. А что значит прокачивать направление? Вы создатель молодежного центра. Что значит прокачивать?
Александр Войнов:
Прокач – это как раз таки сленговое понятие, придуманное нами. Все пошло с того, что мы просто называли такие покачивающие движения под музыку, пританцовывающие – мы качаем под бит, мелодию. Все мы пританцовываем, когда слышим какую-то музыку. По сути, мы все качаем. Но это танцевальный термин. А мы вложили в понятие прокач: во-первых, приставка про – это профессиональный подход и добавление кач. Качать можно культуру, человека отдельного, здание – превратить из развалин во что-то интересное. Качать можно стену – нарисовать красивое граффити. Все что угодно можно прокачать.
Татьяна Савчик:
Ассоциация вообще с движением, развитием каким-то.
Александр Войнов:
Все верно. Мы придумали такое сленговое понятие прокач и дали название нашему центру, потому что он носит понятие ресурсный центр. Это абсолютно некоммерческая структура как раз в сфере дополнительного образования государственного учреждения. Мы стали таким связующим звеном между тем, чем можно заниматься и теми, кто бы хотел этим заниматься, по сути. Организовывали мастер-классы, различные ивенты – прокачивали.
Алеся Лакина:
Александр, у вас же какие-то преподаватели есть? Сколько у вас в центре преподавателей и какие требования к ним?
Татьяна Савчик:
Где вы их находите?
Александр Войнов:
У нас очень интересный центр. Во-первых, без нашего директора ничего бы там не было подобного. Наш директор очень смелая женщина, и она всегда открыта к экспериментам. За каждого нашего преподавателя, по сути, она ручалась своей работой, рисковала. Потому что всех нас брали на такой своеобразный испытательный срок. Ни для кого не секрет, что в нашей стране нет образования по паркуру, по тому же брейкингу. Но мы над этим работаем. И вот в этом году первые абитуриенты на специализацию брейкинг в БГУФК будут поступать.
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