«10 лет назад были так популярны». Почему исчезают субкультуры и что на это влияет?

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу: Ольга, у меня вопрос к вам как к культурологу. Почему те субкультуры, которые когда-то, 10 лет назад были так популярны, сейчас исчезли, в принципе, с горизонта?

Молодежные субкультуры. Еще 15 лет назад кричащие под окнами панки не давали спать, металлисты гремели цепями, а готы пугали своим внешним видом. О том, что стало со вчерашними неформалами и чем живет современная молодежь, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Гутько, доцент кафедры культурологии БГУКИ, кандидат культурологии:

Все дело, наверное, во времени. Приходит поколение, увлекается чем-то, происходит волна мейнстрима, приход даже нового чего-то, и увлечения сменяются другими. Приходит новое поколение другой молодежи, они начинают увлекаться чем-то другим. Уходит прежняя субкультура, приходит новая субкультура.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

С чем это связано? Теряет интерес современная молодежь быстро или с приходом каких-то новых технологий?

Татьяна Савчик:

Может, даже какие-то события в политике, обществе?

Ольга Гутько:

Наверное, все дело в смене поколений. Каждое поколение увлекается чем-то своим. Я думаю, что каждый из нас будет рассказывать о своей тинейджеровской юности что-то свое. И это будет его субкультура. Личные переживания, осмысления культурного пространства, которое окружает нас.