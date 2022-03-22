Снимают вайны и стримы с младенчества. Как долго будет популярным блоггинг и что может прийти на смену TikTok?
Молодежные субкультуры. Еще 15 лет назад кричащие под окнами панки не давали спать, металлисты гремели цепями, а готы пугали своим внешним видом. О том, что стало со вчерашними неформалами и чем живет современная молодежь, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Александр, скажите, вы пользуетесь Instagram?
Александр Мисюта, увлекался хип-хопом:
Instagram пользуюсь.
Алеся Лакина:
Как часто? Относите себя к блогерам?
Александр Мисюта:
Сейчас с каждым годом все меньше и меньше выкладываю посты.
Алеся Лакина:
Почему?
Александр Мисюта:
Как-то интересы, наверное, пропадают к этому.
Алеся Лакина:
Блогеры – это тоже субкультура. Тиктокеры, мне кажется, сейчас еще покруче блогеров будут.
Александр Мисюта:
Я не блогер.
Алеся Лакина:
Ольга, что ждет тиктокеров и блогеров в будущем? Они пропадут так же, как все эти металлисты, готы, эмо?
Ольга Гутько, доцент кафедры культурологии БГУКИ, кандидат культурологии:
Конечно, да.
Алеся Лакина:
Что станет?
Ольга Гутько:
Это как естественный процесс взросления. Где-то лет пять назад я спрашивала у маленьких детей второго класса, что надо делать, чтобы стать знаменитым? Тогда, пять лет назад он сказал, что надо собирать на YouTube лайки.
Алеся Лакина:
Ольга, процесс взросления – хорошо. Сейчас блогеры в YouTube тоже снимают вайны, стримы и все что угодно с младенчества, можно сказать. Но ведь и взрослое поколение приходит в блогеры, тиктокеры. Очень много взрослых людей делают на этом бизнес, зарабатывают деньги? Почему взросление, если люди уже взрослые? В 45, 50 заводят TikTok.
Ольга Гутько:
Замечательный вопрос. Потому что в социальных сетях есть два направления. Автобиография, где человек может рассказать о себе, и второе направление – коммерческая деятельность, где я могу уже монетизировать свой стрим, зарабатывать на нем деньги. Конечно, взрослые люди, которые занимаются профессиональной деятельностью, монетизируют свою деятельность.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Уже меркантильно на это смотрят.
Алеся Лакина:
Ольга, о чем вы говорите? Вы смотрели TikTok людей возраста 50 плюс?
Ольга Гутько:
Разные есть, очень интересные.
Алеся Лакина:
Я не видела там серьезных людей. Они танцуют, дурачатся, а потом начинают монетизировать, потому что уже насобирали определенную аудиторию. И за это они зарабатывают деньги.
Ольга Гутько:
Иногда стримы, вайны в TikTok очень интересные. Я сама в восторге от того, как это сделано профессионально. Те, которые занимаются этим профессионально, понятно, что они за это хотят получить какой-то дивиденд.
Алеся Лакина:
Что значит профессионально заниматься TikTok? Это так звучит.
Ольга Гутько:
Профессионально, когда он поддерживает какие-то своеобразные идеи, рекламирует продукцию, показывает то, что будет популярно в следующем сезоне. Я думаю, что мы с вами, когда идем по улице, как раз и видим на молодежи все, что рекламируют блогеры.
Алеся Лакина:
Ольга, я вам скажу как блогер и тиктокер, никому не интересна реклама в TikTok и блогах у людей. Всем интересно не напрягаться скорее, а погортать ленту, поулыбаться, посмеяться. Лучше всего заходит юмор. Если там где-то рекламочка проскочит, как бы ладно. Но лучше всего заходит лайф и юмор.
Ольга Гутько:
Вот это и говорит о том, что они, прежде всего, привлекают свою аудиторию чем-то, какими-то интересными идеями. Это могут быть даже повторы других блогеров. Тем самым тоже они привлекают еще больше сторонников к себе.
Алеся Лакина:
Вы считаете, что это скоро все закончится?
Ольга Гутько:
Я думаю, что придет что-то новое.
Алеся Лакина:
Мне кажется, только в том случае, если закроют эти соцсети и придумают какие-то другие новые и интересные.
Ольга Гутько:
А Сети постоянно обновляются. Вы не заметили?
Алеся Лакина:
Сейчас же вся жизнь в гаджетах у молодых людей.
Татьяна Савчик:
Все начиналось с «Одноклассников», «Вконтакте», а тут мы перекочевали в Instagram, открытую такую площадку.
Ольга Гутько:
Теперь, скорее всего, будут обновляться постоянно Сети, контент в них будет меняться. И тем самым мы будем наблюдать рождение каких-то новых социальных сетей. Там будет совершено новый контент. Дети, сейчас которым восемь, девять лет, скорее всего, уже будут общаться в тех новых сетях, где нет их родителей. А родители, прежде всего, хотят проверить, что делают их дети. А дети хотят уйти от внимания, тем самым скрыть все, что они делают в социальных сетях.
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