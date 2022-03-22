Прямой эфир

Снимают вайны и стримы с младенчества. Как долго будет популярным блоггинг и что может прийти на смену TikTok?

22 марта 2022 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Молодежные субкультуры. Еще 15 лет назад кричащие под окнами панки не давали спать, металлисты гремели цепями, а готы пугали своим внешним видом. О том, что стало со вчерашними неформалами и чем живет современная молодежь, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Александр, скажите, вы пользуетесь Instagram?

Снимают вайны и стримы с младенчества. Как долго будет популярным блоггинг и что может прийти на смену TikTok?-1

Александр Мисюта, увлекался хип-хопом:
Instagram пользуюсь.

Алеся Лакина:
Как часто? Относите себя к блогерам?

Александр Мисюта:
Сейчас с каждым годом все меньше и меньше выкладываю посты.

Алеся Лакина:
Почему?

Александр Мисюта:
Как-то интересы, наверное, пропадают к этому.

Алеся Лакина:
Блогеры – это тоже субкультура. Тиктокеры, мне кажется, сейчас еще покруче блогеров будут.

Александр Мисюта:
Я не блогер.

Алеся Лакина:
Ольга, что ждет тиктокеров и блогеров в будущем? Они пропадут так же, как все эти металлисты, готы, эмо?

Снимают вайны и стримы с младенчества. Как долго будет популярным блоггинг и что может прийти на смену TikTok?-4

Ольга Гутько, доцент кафедры культурологии БГУКИ, кандидат культурологии:
Конечно, да.

Алеся Лакина:
Что станет?

Ольга Гутько:
Это как естественный процесс взросления. Где-то лет пять назад я спрашивала у маленьких детей второго класса, что надо делать, чтобы стать знаменитым? Тогда, пять лет назад он сказал, что надо собирать на YouTube лайки.

Алеся Лакина:
Ольга, процесс взросления – хорошо. Сейчас блогеры в YouTube тоже снимают вайны, стримы и все что угодно с младенчества, можно сказать. Но ведь и взрослое поколение приходит в блогеры, тиктокеры. Очень много взрослых людей делают на этом бизнес, зарабатывают деньги? Почему взросление, если люди уже взрослые? В 45, 50 заводят TikTok.

Ольга Гутько:
Замечательный вопрос. Потому что в социальных сетях есть два направления. Автобиография, где человек может рассказать о себе, и второе направление – коммерческая деятельность, где я могу уже монетизировать свой стрим, зарабатывать на нем деньги. Конечно, взрослые люди, которые занимаются профессиональной деятельностью, монетизируют свою деятельность.

Снимают вайны и стримы с младенчества. Как долго будет популярным блоггинг и что может прийти на смену TikTok?-7

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Уже меркантильно на это смотрят.

Алеся Лакина:
Ольга, о чем вы говорите? Вы смотрели TikTok людей возраста 50 плюс?

Ольга Гутько:
Разные есть, очень интересные.

Алеся Лакина:
Я не видела там серьезных людей. Они танцуют, дурачатся, а потом начинают монетизировать, потому что уже насобирали определенную аудиторию. И за это они зарабатывают деньги.

Ольга Гутько:
Иногда стримы, вайны в TikTok очень интересные. Я сама в восторге от того, как это сделано профессионально. Те, которые занимаются этим профессионально, понятно, что они за это хотят получить какой-то дивиденд.

Алеся Лакина:
Что значит профессионально заниматься TikTok? Это так звучит.

Ольга Гутько:
Профессионально, когда он поддерживает какие-то своеобразные идеи, рекламирует продукцию, показывает то, что будет популярно в следующем сезоне. Я думаю, что мы с вами, когда идем по улице, как раз и видим на молодежи все, что рекламируют блогеры.

Снимают вайны и стримы с младенчества. Как долго будет популярным блоггинг и что может прийти на смену TikTok?-10

Алеся Лакина:
Ольга, я вам скажу как блогер и тиктокер, никому не интересна реклама в TikTok и блогах у людей. Всем интересно не напрягаться скорее, а погортать ленту, поулыбаться, посмеяться. Лучше всего заходит юмор. Если там где-то рекламочка проскочит, как бы ладно. Но лучше всего заходит лайф и юмор.

Ольга Гутько:
Вот это и говорит о том, что они, прежде всего, привлекают свою аудиторию чем-то, какими-то интересными идеями. Это могут быть даже повторы других блогеров. Тем самым тоже они привлекают еще больше сторонников к себе.

Алеся Лакина:
Вы считаете, что это скоро все закончится?

Ольга Гутько:
Я думаю, что придет что-то новое.

Алеся Лакина:
Мне кажется, только в том случае, если закроют эти соцсети и придумают какие-то другие новые и интересные.

Снимают вайны и стримы с младенчества. Как долго будет популярным блоггинг и что может прийти на смену TikTok?-13

Ольга Гутько:
А Сети постоянно обновляются. Вы не заметили?

Алеся Лакина:
Сейчас же вся жизнь в гаджетах у молодых людей.

Татьяна Савчик:
Все начиналось с «Одноклассников», «Вконтакте», а тут мы перекочевали в Instagram, открытую такую площадку.

Ольга Гутько:
Теперь, скорее всего, будут обновляться постоянно Сети, контент в них будет меняться. И тем самым мы будем наблюдать рождение каких-то новых социальных сетей. Там будет совершено новый контент. Дети, сейчас которым восемь, девять лет, скорее всего, уже будут общаться в тех новых сетях, где нет их родителей. А родители, прежде всего, хотят проверить, что делают их дети. А дети хотят уйти от внимания, тем самым скрыть все, что они делают в социальных сетях.

«Сильные люди, которые обладают даром убеждения». Как и почему возникают молодежные субкультуры – подробнее здесь.

# Молодежь Беларуси # общество # Алеся Лакина # Александр Мисюта # Ольга Гутько # Татьяна Савчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сильные люди, которые обладают даром убеждения». Как и почему возникают молодёжные субкультуры?
22 марта 2022 14:34

«Сильные люди, которые обладают даром убеждения». Как и почему возникают молодёжные субкультуры?

Кухарев: мы будем делать всё для того, чтобы в памяти народа всегда Хатынь была символом борьбы
22 марта 2022 14:26

Кухарев: мы будем делать всё для того, чтобы в памяти народа всегда Хатынь была символом борьбы

Предусмотрены дотации от государства. На весенних каникулах для школьников будут работать 265 дневных лагерей
22 марта 2022 14:24

Предусмотрены дотации от государства. На весенних каникулах для школьников будут работать 265 дневных лагерей