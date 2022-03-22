Снимают вайны и стримы с младенчества. Как долго будет популярным блоггинг и что может прийти на смену TikTok?

Молодежные субкультуры. Еще 15 лет назад кричащие под окнами панки не давали спать, металлисты гремели цепями, а готы пугали своим внешним видом. О том, что стало со вчерашними неформалами и чем живет современная молодежь, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Александр, скажите, вы пользуетесь Instagram?

Александр Мисюта, увлекался хип-хопом:

Instagram пользуюсь. Алеся Лакина:

Как часто? Относите себя к блогерам? Александр Мисюта:

Сейчас с каждым годом все меньше и меньше выкладываю посты. Алеся Лакина:

Почему? Александр Мисюта:

Как-то интересы, наверное, пропадают к этому. Алеся Лакина:

Блогеры – это тоже субкультура. Тиктокеры, мне кажется, сейчас еще покруче блогеров будут. Александр Мисюта:

Я не блогер. Алеся Лакина:

Ольга, что ждет тиктокеров и блогеров в будущем? Они пропадут так же, как все эти металлисты, готы, эмо?

Ольга Гутько, доцент кафедры культурологии БГУКИ, кандидат культурологии:

Конечно, да. Алеся Лакина:

Что станет? Ольга Гутько:

Это как естественный процесс взросления. Где-то лет пять назад я спрашивала у маленьких детей второго класса, что надо делать, чтобы стать знаменитым? Тогда, пять лет назад он сказал, что надо собирать на YouTube лайки. Алеся Лакина:

Ольга, процесс взросления – хорошо. Сейчас блогеры в YouTube тоже снимают вайны, стримы и все что угодно с младенчества, можно сказать. Но ведь и взрослое поколение приходит в блогеры, тиктокеры. Очень много взрослых людей делают на этом бизнес, зарабатывают деньги? Почему взросление, если люди уже взрослые? В 45, 50 заводят TikTok. Ольга Гутько:

Замечательный вопрос. Потому что в социальных сетях есть два направления. Автобиография, где человек может рассказать о себе, и второе направление – коммерческая деятельность, где я могу уже монетизировать свой стрим, зарабатывать на нем деньги. Конечно, взрослые люди, которые занимаются профессиональной деятельностью, монетизируют свою деятельность.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Уже меркантильно на это смотрят. Алеся Лакина:

Ольга, о чем вы говорите? Вы смотрели TikTok людей возраста 50 плюс? Ольга Гутько:

Разные есть, очень интересные. Алеся Лакина:

Я не видела там серьезных людей. Они танцуют, дурачатся, а потом начинают монетизировать, потому что уже насобирали определенную аудиторию. И за это они зарабатывают деньги. Ольга Гутько:

Иногда стримы, вайны в TikTok очень интересные. Я сама в восторге от того, как это сделано профессионально. Те, которые занимаются этим профессионально, понятно, что они за это хотят получить какой-то дивиденд. Алеся Лакина:

Что значит профессионально заниматься TikTok? Это так звучит. Ольга Гутько:

Профессионально, когда он поддерживает какие-то своеобразные идеи, рекламирует продукцию, показывает то, что будет популярно в следующем сезоне. Я думаю, что мы с вами, когда идем по улице, как раз и видим на молодежи все, что рекламируют блогеры.

Алеся Лакина:

Ольга, я вам скажу как блогер и тиктокер, никому не интересна реклама в TikTok и блогах у людей. Всем интересно не напрягаться скорее, а погортать ленту, поулыбаться, посмеяться. Лучше всего заходит юмор. Если там где-то рекламочка проскочит, как бы ладно. Но лучше всего заходит лайф и юмор. Ольга Гутько:

Вот это и говорит о том, что они, прежде всего, привлекают свою аудиторию чем-то, какими-то интересными идеями. Это могут быть даже повторы других блогеров. Тем самым тоже они привлекают еще больше сторонников к себе. Алеся Лакина:

Вы считаете, что это скоро все закончится? Ольга Гутько:

Я думаю, что придет что-то новое. Алеся Лакина:

Мне кажется, только в том случае, если закроют эти соцсети и придумают какие-то другие новые и интересные.