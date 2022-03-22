«Сильные люди, которые обладают даром убеждения». Как и почему возникают молодёжные субкультуры?
Молодежные субкультуры. Еще 15 лет назад кричащие под окнами панки не давали спать, металлисты гремели цепями, а готы пугали своим внешним видом. О том, что стало со вчерашними неформалами и чем живет современная молодежь, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне кажется для того, чтобы появилась какая-то субкультура, молодежное объединение, недостаточно просто интересов по музыке, допустим. Должен быть какой-то человек, лидер, который это придумал. На которого хотят быть похожи другие молодые люди, которые так же одеваются. Он, наверное, очень харизматичный. Ведь кто-то это придумывает, и за ним идут?
Ольга Гутько, доцент кафедры культурологии БГУКИ, кандидат культурологии:
Очень интересный вопрос, спасибо. Это было одно из моих таких проблемных решений, которое я писала в своей книге «Субкультурные молодежные формирования XXI века». Одна из глав была как раз посвящена лидерам молодежных субкультурных формирований. Эта проблема, скорее всего, связана с яркими представителями молодежных субкультур – Тимоти Лири, Джек Керуак, Джон Леннон. Мне кажется, что люди, которые начинают это движение – это очень талантливые люди, несомненно, но они не приняты в официальной культуре. Они не общепризнанны.
Алеся Лакина:
Получается, они несчастны?
Ольга Гутько:
Они начинают искать поддержку у слабых людей, которые очень зависимы от признания в обществе, когда хотят самореализоваться. Наверное, в этом проблема.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
С одной стороны, эти люди какие-то уже имеют комплексы при этом, которые хотят выбраться?
Алеся Лакина:
Выделиться.
Ольга Гутько:
Конечно. Это всегда, мне кажется, в потенциале очень сильные люди, которые обладают даром убеждения, лидерских качеств.
«Есть свой взгляд и свое мнение». Почему в основе молодежных субкультур лежит протест обществу – подробнее здесь.