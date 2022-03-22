«Сильные люди, которые обладают даром убеждения». Как и почему возникают молодёжные субкультуры?

Молодежные субкультуры. Еще 15 лет назад кричащие под окнами панки не давали спать, металлисты гремели цепями, а готы пугали своим внешним видом. О том, что стало со вчерашними неформалами и чем живет современная молодежь, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется для того, чтобы появилась какая-то субкультура, молодежное объединение, недостаточно просто интересов по музыке, допустим. Должен быть какой-то человек, лидер, который это придумал. На которого хотят быть похожи другие молодые люди, которые так же одеваются. Он, наверное, очень харизматичный. Ведь кто-то это придумывает, и за ним идут?

Ольга Гутько, доцент кафедры культурологии БГУКИ, кандидат культурологии:

Очень интересный вопрос, спасибо. Это было одно из моих таких проблемных решений, которое я писала в своей книге «Субкультурные молодежные формирования XXI века». Одна из глав была как раз посвящена лидерам молодежных субкультурных формирований. Эта проблема, скорее всего, связана с яркими представителями молодежных субкультур – Тимоти Лири, Джек Керуак, Джон Леннон. Мне кажется, что люди, которые начинают это движение – это очень талантливые люди, несомненно, но они не приняты в официальной культуре. Они не общепризнанны.