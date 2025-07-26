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Лучше Бреста нет места! Как горожане встретили праздник города?

26 июля 2025 17:26
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В топе городов для путешествий и один из древнейших областных центров нашей страны. Брест отмечает 1006-летие со дня основания и 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная программа торжеств рассчитана на 4 дня. Семейный пикник, модный показ «Воздушный подиум», фестиваль моды и стиля «ЛукБуг» и Международный парад оркестров. Сегодня в городе открыли и новый арт-объект на главной пешеходной улице, которую невозможно представить без легендарного фонарщика.

Чем удивляет модная столица Беларуси и сколько весил торт от именинника, которым угостили горожан, – в нашем следующем сюжете.

Лучше Бреста нет места! Как горожане встретили праздник города?-2

Торжественный марш от 9 оркестров Беларуси и России. Именитые и известные во всем мире коллективы из Нижнего Новгорода и Перми. Все это Международный парад оркестров, традицию которого заложили в 1000-летие Бреста. Более 340 музыкантов делятся своим мастерством с городом-именинником. В праздничной программе – концерты, дефиле и балы.

Брест отмечает 1006-летие и 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Лучше Бреста нет места! Как горожане встретили праздник города?-4

Брест связывают побратимские связи с 37 городами в 15 странах. В 2025 году новые партнерские контакты установили с Владивостоком – два города, две крепости и городом Сертолово Ленинградской области.

Лучше Бреста нет места! Как горожане встретили праздник города?-6

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:
Владивосток – это отдельная тема. У нас общий корни, казалось бы, на 11-тысячное расстояние не остановило. Карбышев строил крепость в Бресте и строил во Владивостоке. У нас много соотечественников, которые положили свою голову на алтарь Победы. У нас есть экономические связи.

Трехметровая пуговица! В Бресте на пешеходной улице появилась новая достопримечательность.

Лучше Бреста нет места! Как горожане встретили праздник города?-8

В День Рождения Брест принимает подарки – до конца года в областной центр прибудет 15 новых троллейбусов с автономным ходом. Делать жизнь горожан комфортнее и удобнее – сегодня это стратегия развития города.

Подробности в видео.

# Праздник в городе

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