Лучше Бреста нет места! Как горожане встретили праздник города?

В топе городов для путешествий и один из древнейших областных центров нашей страны. Брест отмечает 1006-летие со дня основания и 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная программа торжеств рассчитана на 4 дня. Семейный пикник, модный показ «Воздушный подиум», фестиваль моды и стиля «ЛукБуг» и Международный парад оркестров. Сегодня в городе открыли и новый арт-объект на главной пешеходной улице, которую невозможно представить без легендарного фонарщика.