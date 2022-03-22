Владимир Караник: ремонт техники идёт в соответствии с графиком и практически 95% парка уже готово к работе

Новости Беларуси. Посевная кампания для Беларуси в 2022 году важна как никогда. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по готовности к проведению весенних полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Гродненская область в полной мере обеспечена удобрениями. Мы видим, что ремонт техники идет в соответствии с графиком и практически 95 % парка сельскохозяйственной техники уже готово к работе. В ближайшее время эта цифра будет увеличена. И мы видим, что есть полное обеспечение как топливом, так и посевным материалом. Основная задача Гродненской области – дождаться оптимальных погодных условий, максимально смобилизоваться, чтобы, не допуская нарушения дисциплины и технологий, в кратчайшие сроки провести работы на земле.

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