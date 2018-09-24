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Обсуждаем школьное питание: «Большой город»

24 сентября 2018 11:40
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Новости Беларуси. Тема питания кажется не самой главной в общем портфеле школьных задач, но именно еда – это энергия, здоровье, залог будущего состояния организма, которые играют немалую роль, в том числе для учёбы. А начинается все со школьной столовой.

В студии программы «Большой город» заместитель начальника отдела общественного питания ГУПР Мингорисполкома Марина Дьякова и врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Валентина Жихарь.

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# Детское питание # общество # Марина Дьякова # Валентина Жихарь

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