Обсуждаем школьное питание: «Большой город»

Новости Беларуси. Тема питания кажется не самой главной в общем портфеле школьных задач, но именно еда – это энергия, здоровье, залог будущего состояния организма, которые играют немалую роль, в том числе для учёбы. А начинается все со школьной столовой.

В студии программы «Большой город» заместитель начальника отдела общественного питания ГУПР Мингорисполкома Марина Дьякова и врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Валентина Жихарь.

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