Будет ли в школах шведский стол?

Новости Беларуси. Подрастающие школьники более требовательны к питанию. Им подавай шведский стол! Будет ли организовано таким образом школьное питание в будущем, спросили в программе «Большой город» врача-гигиениста Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Валентина Жихарь, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Да,

у нас есть элементы шведского стола.

Мы не можем полностью сказать, что это – шведский стол. Но в отдельных школах есть элементы шведского стола. Это разрешено. То есть у старшеклассника есть выбор блюд, он сам себе накладывает. 3-4 выбора салата, потом второе блюдо, и так далее. Кроме того,

в школах производится продукция типа детских шашлычков.

Это то же мясо, которое нанизано на шпажки. И это, конечно, многих заинтересовывает. Они кушают это мясо с большим удовольствием!

Обсуждаем школьное питание: «Большой город»