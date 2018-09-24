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Будет ли в школах шведский стол?

24 сентября 2018 13:36
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Новости Беларуси. Подрастающие школьники более требовательны к питанию. Им подавай шведский стол! Будет ли организовано таким образом школьное питание в будущем, спросили в программе «Большой город» врача-гигиениста Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Валентина Жихарь, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Да,

у нас есть элементы шведского стола.

Мы не можем полностью сказать, что это шведский стол. Но в отдельных школах есть элементы шведского стола. Это разрешено. То есть у старшеклассника есть выбор блюд, он сам себе накладывает. 3-4 выбора салата, потом второе блюдо, и так далее. Кроме того,

в школах производится продукция типа детских шашлычков.

Это то же мясо, которое нанизано на шпажки. И это, конечно, многих заинтересовывает. Они кушают это мясо с большим удовольствием!

Обсуждаем школьное питание: «Большой город»

# Детское питание # общество # Валентина Жихарь

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