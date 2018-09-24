«Ссобойки» или питание в школе: разбираемся, что лучше

Новости Беларуси. Часто родители дают своим детям с собой в школу дополнительное питание – так называемые «ссобойки», считая, что это выгоднее и полезнее, чем то, что предлагается в школьной столовой. Так ли это на самом деле, поделились своим мнением гости в студии программы «Большой город».

Марина Дьякова, заместитель начальника отдела общественного питания ГУПР Мингорисполкома:

Это горячее питание.

Мы предлагаем горячие блюда – суп, гарнир. На завтрак – горячие напитки. То есть, это – полноценный приём пищи, который удовлетворит потребности в энергии наших детей.

Валентина Жихарь, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Может, где-то и выгоднее. Вот, что-то осталось – кусочек колбасы, мяса, чтобы сделать бутерброд. Но нельзя горячее питание заменить «ссобойкой». Во-первых: к 8.30 пришёл в школу, потом через 3-4 часа он должен «ссобойку» эту скушать. Получается, что она хранилась при комнатной температуре. И, естественно,

вместо полезного питания он может получить какой-то гастроэнтерит.

Екатерина Забенько, СТВ:

Да. Тем более, что неизвестно, сколько эта колбаса пролежала в магазине, сколько она пролежала в холодильнике и сколько она ещё пролежала без холодильника. То есть, минус «ссобойки» в том, что мы не знаем, в каком она состоянии?

Валентина Жихарь:

Еда всухомятку тоже неблагоприятно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта.

Екатерина Забенько:

Хоть раз в сутки, суп должен быть в желудке.

Кстати, я свою «ссобойку» хоть и брала, но отдавала кому-нибудь. Я и сейчас отдаю, если беру её на работу. Далее – можно отдать котику или собачке. Но нет гарантии, что ребёнок это съест. Плюс – ты как-то не участвуешь в жизни своего класса. Потому что питание объединяет со своими сверстниками.

Валентина Жихарь:

Да, конечно! Конечно, это не сравнить со свежеприготовленной пищей.

В школе нет пищи, которая готовится накануне.

Пища всегда свежая. А свежая пища, которая приготовлена за час-полтора до приёма, она содержит все витамины ещё. Они по мере хранения блюд разрушаются.

Вместе с тем, школьникам, по–прежнему, разрешают носить «ссобойки». Чтобы уберечь наших детей от дорогих, а главное, некачественных продуктов, белорусские учёные прорабатывают различные варианты.

Валерий Шилов, начальник отдела Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:

Альтернатива школьного питания, которое сейчас есть,

это контейнеры.

На город типа Минска есть большое производство, которое занимается выпуском готовой замороженной продукции, которая разогревается в школах. Совершенно всё стерильно, гарантировано, соблюдены все нормы. Организация может работать безотходно по предварительным заказам. Это спасёт от манипуляций поставщиков.

Обсуждаем школьное питание: «Большой город»