Как часто должен есть ребёнок по санитарным нормам?

Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» заместитель начальника отдела общественного питания ГУПР Мингорисполкома и врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии рассказали о принятых нормах школьного питания.

Валентина Жихарь, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

По нормам, каждые 3,5-4 часа ребенок должен принимать пищу!

Екатерина Забенько, СТВ:

А теперь давайте отметим, что не только ребёнок. Частое дробное питание – врачи во всем мире говорят, что это лучше.

Валентина Жихарь:

Да, и даже взрослый. Если это чётко идет из семьи. И потом невольно ребёнок, хочет-не хочет, но он придерживается вот этого ритма. Вырабатывается определённый стереотип, который потом закрепляется на всю его жизнь.

Обсуждаем школьное питание: «Большой город»