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Легкоатлетка Алина Талай рассказала о питании в школе

24 сентября 2018 13:28
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Новости Беларуси. О пользе молока наша чемпионка Европы по лёгкой атлетике Алина Талай знает с малых лет, но особого пристрастия к нему не питает. Поэтому предпочитает молочнокислые продукты. Ведь в большом спорте без белка и кальция никак, рассказали в программе «Большой город»

Алина Талай, серебряный призёр чемпионата Европы-2017 по лёгкой атлетике в помещении:
За последние годы мы видим достаточно много информации в Интернете – и кремлёвские диеты, и сейчас веганские. Естественно, очень легко, особенно если кто-то достаточно популярный, детям за ним пойти,

не разбираясь – правильно это или нет.

И, на мой взгляд, очень важно выработать в детях критичное мышление и, всё-таки, сказать, что надо самим разбираться, самим думать и дать им какое-то направление. Они потом уже сами пойдут по выбранному пути.

Обсуждаем школьное питание: «Большой город»

# Детское питание # общество # Алина Талай

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