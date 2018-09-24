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Патрисия Каас и Николай II. Показываем минчан, которые похожи на знаменитостей

24 сентября 2018 07:53
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Как две капли воды! Сходство минчанки Леры Курейчик с известной британской моделью и актрисой Карой Делевинь замечают многие. Объединила девушек не только внешность, но и общее дело.

Лера Курейчик:
Сейчас учусь на фотографа в МГТК. Хочу, конечно, стать топ-моделью, хочу, чтобы это была моя основная профессия. Был такой случай: я работала с испанским дизайнером и он, не запоминая моего имени, просто назвал меня Карой.

Патрисия Каас и Николай II. Показываем минчан, которые похожи на знаменитостей-1

Наш водитель Анатолий Саевский тоже обожает фотографировать, правда, о популярности не мечтает. Да, и очень скромно признается, что похож на Николая II. За 13 лет на телеканале СТВ было немало интересных командировок и героев. Так, и появилась тяга к репортажной съемке и душевным портретам.

Патрисия Каас и Николай II. Показываем минчан, которые похожи на знаменитостей-4

Анатолий Саевский:
Мне даже Вконтакте присылали ссылку на последнего царя, с его фотографиями. Я часто бываю в сельской местности, когда человек знает, что я рядом, но не обращает на меня внимания, его эмоции яркие, неподдельные.

Патрисия Каас и Николай II. Показываем минчан, которые похожи на знаменитостей-7

А Елена Курдо неподдельно улыбается своей дочке и когда говорят, что она – вторая Патрисия Каас! Французский шарм в белоруске отмечают многие, и это приносит свои бонусы.

Патрисия Каас и Николай II. Показываем минчан, которые похожи на знаменитостей-10

Елена Курдо:
Когда училась в институте, у меня был преподаватель, он говорил, что я похожа на какую-то героиню из романа. Он мне всегда ставил хорошие оценки.

Патрисия Каас и Николай II. Показываем минчан, которые похожи на знаменитостей-13

Жизнь Виталия изменилась, когда в топе стал Федук. На улице провожают взглядом, а самые смелые делают селфи с местной знаменитостью!

Девочки пишут часто?

Виталий Чаевский:
Подписываются. Брательник Федука, родственник, зять.

Патрисия Каас и Николай II. Показываем минчан, которые похожи на знаменитостей-16

Льстит ли, вообще, вот такое сравнение?

Виталий Чаевский:
Больше ровно отношусь к этой теме, потому что я не любитель такой музыки.

Патрисия Каас и Николай II. Показываем минчан, которые похожи на знаменитостей-19

На музыкальной волне Виталий также с детства. Переписывал кассеты, играл на фортепиано. Сейчас пишет электронную музыку и обожает экспериментировать. И кто знает, возможно, когда-нибудь два брата-близнеца встретятся на сцене?!

Видимо, у судьбы есть свои причины, клонировать знаменитостей в разных точках мира. Как минимум, это мотивирует быть лучшим. Но внешность – всего лишь комплимент, истинное лицо создаём мы сами.

# общество # общество # Лера Курейчик # Анатолий Саевский # Елена Курдо # Виталий Чаевский # Фотофакт # общество

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