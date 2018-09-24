Патрисия Каас и Николай II. Показываем минчан, которые похожи на знаменитостей

Как две капли воды! Сходство минчанки Леры Курейчик с известной британской моделью и актрисой Карой Делевинь замечают многие. Объединила девушек не только внешность, но и общее дело. Лера Курейчик:

Сейчас учусь на фотографа в МГТК. Хочу, конечно, стать топ-моделью, хочу, чтобы это была моя основная профессия. Был такой случай: я работала с испанским дизайнером и он, не запоминая моего имени, просто назвал меня Карой.

Наш водитель Анатолий Саевский тоже обожает фотографировать, правда, о популярности не мечтает. Да, и очень скромно признается, что похож на Николая II. За 13 лет на телеканале СТВ было немало интересных командировок и героев. Так, и появилась тяга к репортажной съемке и душевным портретам.

Анатолий Саевский:

Мне даже Вконтакте присылали ссылку на последнего царя, с его фотографиями. Я часто бываю в сельской местности, когда человек знает, что я рядом, но не обращает на меня внимания, его эмоции яркие, неподдельные.

А Елена Курдо неподдельно улыбается своей дочке и когда говорят, что она – вторая Патрисия Каас! Французский шарм в белоруске отмечают многие, и это приносит свои бонусы.

Елена Курдо:

Когда училась в институте, у меня был преподаватель, он говорил, что я похожа на какую-то героиню из романа. Он мне всегда ставил хорошие оценки.

Жизнь Виталия изменилась, когда в топе стал Федук. На улице провожают взглядом, а самые смелые делают селфи с местной знаменитостью! Девочки пишут часто? Виталий Чаевский:

Подписываются. Брательник Федука, родственник, зять.

Льстит ли, вообще, вот такое сравнение? Виталий Чаевский:

Больше ровно отношусь к этой теме, потому что я не любитель такой музыки.