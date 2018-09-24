Инклюзивное оборудование появилось в Национальном художественном музее

Новости Беларуси. Посетители с ограниченными возможностями теперь могут воспользоваться лестничным подъемником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Познакомится с экспозицией поможет и аудиогид, на экране которого видео и текст отображаются на языке жестов.

Проект реализован при поддержке правительства Японии.

Хироки Токунага, посол Японии в Беларуси:

Мы хотим, чтобы этот проект позволил людям с ограниченными возможностями здоровья наслаждаться искусством в этом музее. Мы будем продолжать сотрудничать в этом направлении. Кстати, не только в сфере культуры, но и в области образования.