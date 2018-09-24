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Инклюзивное оборудование появилось в Национальном художественном музее

24 сентября 2018 07:15
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Новости Беларуси. Посетители с ограниченными возможностями теперь могут воспользоваться лестничным подъемником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инклюзивное оборудование появилось в Национальном художественном музее-1

Познакомится с экспозицией поможет и аудиогид, на экране которого видео и текст отображаются на языке жестов.

Инклюзивное оборудование появилось в Национальном художественном музее-4

Проект реализован при поддержке правительства Японии.

Инклюзивное оборудование появилось в Национальном художественном музее-7

Хироки Токунага, посол Японии в Беларуси:
Мы хотим, чтобы этот проект позволил людям с ограниченными возможностями здоровья наслаждаться искусством в этом музее. Мы будем продолжать сотрудничать в этом направлении. Кстати, не только в сфере культуры, но и в области образования.

Инклюзивное оборудование появилось в Национальном художественном музее-10

Сейчас в Минске проходит фестиваль культуры «Японская осень в Беларуси». В его рамках в Национальном художественном музее можно познакомится с «золотым веком» японской графики.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Хироки Токунага # Фотофакт

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