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«На тележках привозят пищу к столам»: рассказываем, к чему привели изменения в организации школьного питания

24 сентября 2018 13:30
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Новости Беларуси. Как приучить детей к здоровому питанию и почему эту миссию на себя берёт школа, рассказываем в программе «Большой город».

Валентина Жихарь, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Мы провели мониторинги по организации питания. Уже имеются положительные результаты. Во-первых, преобразились наши повара: закупили спецодежду соответствующую. Все аккуратненькие, в новых формах.

Положительные эмоции должны быть!

Екатерина Забенько, СТВ:
То есть, ребёнок приходит в столовую, и это, в общем-то, не сильно отличается от ресторана, куда частенько сейчас водят наши родители детей.

Валентина Жихарь:
Да, на тележках привозят пищу к столам. Всё аккуратненько расставляется.

Обсуждаем школьное питание: «Большой город»

# Детское питание # общество # Валентина Жихарь

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