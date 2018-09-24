«На тележках привозят пищу к столам»: рассказываем, к чему привели изменения в организации школьного питания

Новости Беларуси. Как приучить детей к здоровому питанию и почему эту миссию на себя берёт школа, рассказываем в программе «Большой город».

Валентина Жихарь, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Мы провели мониторинги по организации питания. Уже имеются положительные результаты. Во-первых, преобразились наши повара: закупили спецодежду соответствующую. Все аккуратненькие, в новых формах.

Положительные эмоции должны быть!

Екатерина Забенько, СТВ:

То есть, ребёнок приходит в столовую, и это, в общем-то, не сильно отличается от ресторана, куда частенько сейчас водят наши родители детей.

Валентина Жихарь:

Да, на тележках привозят пищу к столам. Всё аккуратненько расставляется.

Обсуждаем школьное питание: «Большой город»