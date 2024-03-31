Обстановка на западных рубежах достаточно сложная – Богодель

На выходных в Польшу прибыли американские «Абрамсы». В соседней стране стало на сотню танков больше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Параллельно с этим Варшава начала подготовку населения к войне. Даже детей вовлекают в эту историю. Так, центр госбезопасности Польши запустил специальный сайт, ориентированный даже на младших школьников. Инфографика, анимация, обучающие игры – и все с милитари подтекстом.

Ну и под занавес недели Варшава заявила, что приостанавливает действие Договора об обычных Вооруженных силах в Европе. Все это делают под предлогом какой-то мифической угрозы с Востока. Такую легенду взяли буквально на вооружение и в Прибалтике. Литва для укрепления восточного фланга НАТО приняла уже более 3 тысяч военных из союзных стран, заявил Науседа. По его словам, ситуация в регионе требует постоянных инвестиций в обороноспособность. Но вкладываются в это в основном американцы, которые и рады стараться. Вот и в Пабраде, литовском городе в 10 километрах от нашей границы, на постоянной основе будет развернут американский контингент. Для Беларуси в такой ситуации возрастают риски военного столкновения якобы за Сувалкский коридор. Это кратчайший путь на Калининград. А Европа активно муссирует тему, что Россия и Беларусь готовят наступление на Европу и будут биться за этот участок, чтобы отрезать Прибалтику от союзников. Но сколько бы Лукашенко ни говорил, что таких планов нет и в помине, одно из последних или даже очередных напоминаний прозвучало в Ошмянском районе.

Официальные заявления на соседей по ЕС не действуют. Нагнетание продолжается и в СМИ, и на границе. И сколько при этом возмущений вызывают какие-то наши ответные действия. В Ошмянском районе Президент дал оценку поведению Прибалтики и их вкладу в обеспечение стабильности или вернее нестабильности в регионе. Сказал, как реагировать на нарушения госграницы. Но вместе с этими заявлениями прозвучали и другие, не менее важные и определяющие посылы, которые на Западе отказываются слышать. О том, что мы хотим только мира, что белорусы не будут ни с кем воевать, если нас не трогать. Так в чем Президент не прав? Что так режет слух? Понятно, что на Западе хотели бы видеть другую Беларусь, которой легко манипулировать и навязывать свои правила игры. Но это не наша история. Евгений Пустовой отправился на северо-запад и юг страны, чтобы измерить градус напряжения и понять, почему же соседи вооружаются сами, но нервничают, когда видят белорусскую броню.

В эти выходные в костелах звучит молитва. Белорусы-католики отмечают Пасху.

Традиция, которая передается из поколения в поколение.

Это значит, что в нашей душе восстало что-то доброе, светлое, нужное нам всем.

По всей стране, что называется, «звучит» весенняя рапсодия. А в соседних странах – взрывы. Украина в агонии военных действий. Страны Прибалтики и Польша живут в ожидании войны и подготовки к ней. Военный эксперт: учения около наших границ – провокация Запада. Подробности.

Разрушение Берлинской стены трактовалось западной цивилизацией как акт примирения. Но под ее обломками были похоронены нарративы ялтинского мироустройства. Великую Победу стереть из памяти человечества, многополярный мир уничтожить, миру навязать безальтернативный вариант – равнение на американский флаг. Не вышло.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

Обстановка на западных рубежах на данный момент достаточно сложная. Там размещаются крупные контингенты войск НАТО, размещение их осуществляется в непосредственной близости от нашей государственной границы на полигонах. Почему проблема заключается именно в размещении на полигонах? Потому что именно там можно достаточно скрытно и свободно под видом проведения учений создать какие-то элементы ударных группировок войск.

Теперь новую стену непонимания и противостояния американская политическая олигархия выстраивает именно у наших границ. Это негласная и высокая оценка нашей модели государственности со стороны оппонентов и новая проверка на прочность. Там, где сложно, там всегда Президент. На этой неделе глава государства проинспектировал северо-запад Гродненской области. Лукашенко ознакомился с мероприятиями проверки боеготовности соединений и воинских частей.