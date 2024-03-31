Нельзя хранить даже дома. Разбираемся в тонкостях указа по беспилотникам

В целях обеспечения общественной безопасности в Беларуси приняли и указ, который регламентирует использование дронов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документ вступил в полную силу. Согласно новым правилам, частным лицам запрещается использовать беспилотные летательные аппараты, а также их изготавливать и хранить. Чтобы найти новый дом для своих дронов, у их владельцев было целых полгода. Тем, кто не успел этого сделать, теперь может грозить крупный штраф. Скептически относятся к таким аппаратам не только в Беларуси. К примеру, Объединенные Арабские Эмираты также запретили полеты частных дронов. За нарушение – штраф или даже 2 года тюрьмы. Слишком строгое наказание? Тогда вспомните, что ту же атаку в Мачулищах совершили при помощи беспилотника. А сколько налетов было в России? Даже до Кремля добрались. Так что запрет на использование только на первый взгляд безобидных дронов, которых сейчас собирают чуть ли на коленке и снабжают реальным боевым зарядом, выглядит более чем оправданным и своевременным. Тем более, что место для профессионального маневра все равно остается.

Белорусские пограничники обнаружили три дрона вблизи литовской границы.

Контрабандисты из Гродненской области отправляли «посылки» на дроне с тепловизором.

В Ошмянском районе пограничники изъяли самодельный беспилотник.

И это лишь малая часть новостей о неправомерном использовании дронов. Уже не первый год интернет кишит подобными заголовками. Созданные более ста лет назад для военных, беспилотники буквально расправили крылья и влетели во многие сферы жизни. Набрали высоту и новые вызовы.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В сегодняшних условиях даже самый маленький безобидный дрон способен быть источником повышенной опасности. Он может травмировать граждан, осуществлять разведку каких-либо объектов. Более того, он может быть реальным оружием. За примером далеко ходить не надо, все помнят случай, который произошел в Мачулищах. Рассказываем, как поставить на учет БПЛА здесь. Отсюда следствие: вступивший в силу «беспилотный» указ – вынужденная мера в наше время. Правила теперь прозрачны и едины для всех: физическим лицам запрещено использовать, изготавливать, ввозить из-за рубежа и хранить дома дроны. Беспилотники идут на посадку.

Геннадий Костюк, консультант Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

В срок до 28 марта текущего года граждане обязаны осуществить отчуждение или передачу на хранение своих беспилотников в Республиканское унитарное предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация».

Дмитрий был в числе первых, кто распрощался со своим дроном, временно передав его на баланс организации. Несмотря на то, что услуги хранения платные (от 30 рублей в месяц), такой способ позволяет остаться законным владельцем летательного аппарата.

Дмитрий:

В данный момент я работаю как самозанятый, и чтобы сейчас мне использовать дрон для съемок, придется открыть ИП. После чего я уже смогу спокойно выполнять какие-то коммерческие полеты. В принципе, я за, чтобы у нас было какое-то регулирование в стране касательно беспилотных средств, потому что разные ситуации бывают.