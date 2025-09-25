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Сирийская провинция Латакия охвачена масштабными лесными пожарами

25 сентября 2025 05:17
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Сирийская провинция Латакия охвачена масштабными лесными пожарами. Стихия унесла жизнь двух пожарных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сирийская провинция Латакия охвачена масштабными лесными пожарами-2

Пламя бушует уже четвертый день. Недалеко от Дамаска огнем охвачено около тысячи гектаров. Силы гражданской обороны сообщили, что площадь возгораний расширяется из-за удаленности источников воды. На помощь спасателям направлены военные вертолеты.

# Сирия # Пожар

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