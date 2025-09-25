В Витебской области начинается отопительный сезон на объектах соцсферы

С комфортом в осенне-зимний период. Витебский регион первым в стране начинает отопительный сезон, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято с учетом прогноза синоптиков – в ближайшие дни температура воздуха понизиться. С 25 сентября тепло начнет поступать в школы, детские сады, больницы и поликлиники, а также гостиницы, музеи, библиотеки и спортивные объекты. Следующий на очереди – жилфонд. По общему правилу – тепло в дома в Беларуси подают при средней температуре не выше 8 градусов в течение трех суток. Подготовку к отопительному периоду ответственные службы вели с весны. Масштабная работа проделана повсеместно.

Наталья Войтехович, начальник производственного отдела Минского городского жилищного хозяйства:

Проведена большая работа по профилактическому ремонту системы отопления. Проведена гидро- и пневмопромывка на всех жилых домах центральными системами отопления. Отремонтирована и профремонт проведен теплоизоляции, водонагревателей, водоповысительных насосов. Инженерные системы жилых домов в столице готовы к работе в отопительный период.

Напомним, тепло в дома поступает поэтапно. На полный запуск и настройку систем отводится до 10 дней.