Военный эксперт: учения около наших границ – провокация Запада

Государства ОДКБ выступают за дальнейшую консолидацию в противодействии терроризму и экстремизму как в рамках ОДКБ, так и на мировом уровне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорится в документе Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. В заявлении выражается готовность активно бороться с распространением террористической и экстремистской идеологии, а также противодействовать вербовке в ряды террористических организаций.

О том, насколько важна поддержка государств в этом вопросе, показала и трагедия в подмосковном «Крокусе». В нынешней обстановке консолидация государств как никогда важна. Особенно на фоне имперских аппетитов США и коллективного Запада сохранить свою тотальную гегемонию. Страны НАТО пытаются дестабилизировать обстановку на восточном фланге Европы, увеличивая количество размещенных там военных. У белорусских границ идут масштабные учения Альянса.

Николай Бузин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва:

Что касается учений, которые проходят около наших границ, это провокация со стороны Запада в отношении России и Республики Беларусь, демонстрация собственной силы и готовности продолжать эскалацию конфликта и напряженности в нашем регионе. Эти учения идут не первый месяц, они начались в феврале и продолжаются. Увеличено количество задействованного личного состава, техники. Постоянно демонстрируется готовность повышать градус напряженности. Заявления о готовности использовать силы против России и Беларуси. Об этом говорят все кому не лень. Что касается нашей готовности. Мы в своей Концепции национальной безопасности и Военной доктрине Республики Беларусь четко сказали, в каких случаях и для чего будем использовать силу. Мы продемонстрировали и сказали всему миру, как будем обеспечивать собственную национальную безопасность, показали собственные интересы, национальные интересы Республики Беларусь.