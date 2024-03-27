Военный эксперт: учения около наших границ – провокация Запада

Государства ОДКБ выступают за дальнейшую консолидацию в противодействии терроризму и экстремизму как в рамках ОДКБ, так и на мировом уровне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Государства ОДКБ выступают за дальнейшую консолидацию в противодействии терроризму и экстремизму как в рамках ОДКБ, так и на мировом уровне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом говорится в документе Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. В заявлении выражается готовность активно бороться с распространением террористической и экстремистской идеологии, а также противодействовать вербовке в ряды террористических организаций.
О том, насколько важна поддержка государств в этом вопросе, показала и трагедия в подмосковном «Крокусе». В нынешней обстановке консолидация государств как никогда важна. Особенно на фоне имперских аппетитов США и коллективного Запада сохранить свою тотальную гегемонию. Страны НАТО пытаются дестабилизировать обстановку на восточном фланге Европы, увеличивая количество размещенных там военных. У белорусских границ идут масштабные учения Альянса.
Николай Бузин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва:
Что касается учений, которые проходят около наших границ, это провокация со стороны Запада в отношении России и Республики Беларусь, демонстрация собственной силы и готовности продолжать эскалацию конфликта и напряженности в нашем регионе. Эти учения идут не первый месяц, они начались в феврале и продолжаются. Увеличено количество задействованного личного состава, техники. Постоянно демонстрируется готовность повышать градус напряженности. Заявления о готовности использовать силы против России и Беларуси. Об этом говорят все кому не лень.
Что касается нашей готовности. Мы в своей Концепции национальной безопасности и Военной доктрине Республики Беларусь четко сказали, в каких случаях и для чего будем использовать силу. Мы продемонстрировали и сказали всему миру, как будем обеспечивать собственную национальную безопасность, показали собственные интересы, национальные интересы Республики Беларусь.
На северо-западном оперативном направлении сопредельная сторона усилила охрану госграницы. У наших рубежей создаются противотанковые рвы, огневые позиции, растет число боеприпасов. Ведется воздушная разведка против Беларуси. Но не совсем понятно, зачем, ведь мы ни на кого нападать не собираемся. Но в такой ситуации должны быть готовы к любому развитию событий. Мгновенный ответ на провокации – Президент Беларуси обозначил сценарии как в случае нарушения воздушного пространства страны, так и в случае захода диверсионных групп. Соответствующие задачи были поставлены перед Северо-западным оперативным командованием Вооруженных Сил во время рабочей поездки главы государства в Ошмянский район.
Лукашенко поручил пресекать любые провокации на госгранице вооруженным путем.
«Нам чужого не надо, свое не отдадим», – подчеркнул Президент. У Беларуси есть все средства и силы, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие в стране. Налажено взаимодействие белорусских и российских спецслужб в сфере антитеррористических мероприятий. Силовой блок Беларуси неоднократно отрабатывал разные варианты контртеррористических операций в приграничных районах.