В Германии могут сократить количество авиарейсов из-за снижения их рентабельности

Он обрушился с критикой на правительство Германии, обвинив чиновников в невыполнении обещаний по поддержке авиаотрасли. Несмотря на то, что в коалиционном договоре прописано снижение сборов для авиаотрасли, с мая 2024 года – налог повышен, что сделало полеты менее конкурентоспособными.