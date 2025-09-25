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В Германии могут сократить количество авиарейсов из-за снижения их рентабельности

25 сентября 2025 05:16
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Глава немецкого авиаконцерна заявил о возможной отмене ряда направлений полетов из-за снижения доходности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии могут сократить количество авиарейсов из-за снижения их рентабельности-2

Он обрушился с критикой на правительство Германии, обвинив чиновников в невыполнении обещаний по поддержке авиаотрасли. Несмотря на то, что в коалиционном договоре прописано снижение сборов для авиаотрасли, с мая 2024 года – налог повышен, что сделало полеты менее конкурентоспособными.

# Германия

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