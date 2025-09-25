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Нацбанк объявил конкурс на новый графический знак белорусского рубля

25 сентября 2025 04:47
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Национальный банк объявил конкурс на новый графический знак белорусского рубля. Это должен быть один символ на латинице, который будет понятен всему международному сообществу и будет ассоциироваться именно с этой валютой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк объявил конкурс на новый графический знак белорусского рубля-2

Принять участие в конкурсе могут абсолютно все жители Беларуси. Необходимо до 7 ноября прислать на электронную почту заявку с пометкой «Графический знак», работу, а также описание с трактовкой смысла и содержания. Комиссия отберет лучшие проекты, а победитель будет выбран путем открытого голосования на сайте Нацбанка.

Нацбанк объявил конкурс на новый графический знак белорусского рубля-4

Андрей Картун, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:
Комиссия практически из всех членов правления состоит, самое главное – из специалистов с геральдическим уклоном, комиссия межведомственная, можно сказать. Мы туда привлечем экспертов-художников, которые в каждом графическом символе видят определенный знак. Сначала мы соберем всех желающих, будет 300 графических символов, например, или 150, мы каждый в индивидуальном порядке рассмотрим, выберем, например, 5-10 лучших. Скорее всего, мы определялись, что это будет 5 лучших графических знаков. Этих 5 лучших мы вывесим на голосование. 

Итоги конкурса объявят до конца года. Победитель за лучший эскиз получит награду в размере 3 тысяч рублей.

# Национальный банк Республики Беларусь # Андрей Картун

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