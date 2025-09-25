Нацбанк объявил конкурс на новый графический знак белорусского рубля

Национальный банк объявил конкурс на новый графический знак белорусского рубля. Это должен быть один символ на латинице, который будет понятен всему международному сообществу и будет ассоциироваться именно с этой валютой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принять участие в конкурсе могут абсолютно все жители Беларуси. Необходимо до 7 ноября прислать на электронную почту заявку с пометкой «Графический знак», работу, а также описание с трактовкой смысла и содержания. Комиссия отберет лучшие проекты, а победитель будет выбран путем открытого голосования на сайте Нацбанка.

Андрей Картун, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

Комиссия практически из всех членов правления состоит, самое главное – из специалистов с геральдическим уклоном, комиссия межведомственная, можно сказать. Мы туда привлечем экспертов-художников, которые в каждом графическом символе видят определенный знак. Сначала мы соберем всех желающих, будет 300 графических символов, например, или 150, мы каждый в индивидуальном порядке рассмотрим, выберем, например, 5-10 лучших. Скорее всего, мы определялись, что это будет 5 лучших графических знаков. Этих 5 лучших мы вывесим на голосование.

Итоги конкурса объявят до конца года. Победитель за лучший эскиз получит награду в размере 3 тысяч рублей.