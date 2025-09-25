В Иркутске прошло заседание Совместной коллегии спасательных ведомств Беларуси, России и Казахстана

Возникающие новые вызовы требуют объединения усилий и знаний. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский на заседании Совместной коллегии спасательных ведомств Беларуси, России и Казахстана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие прошло в Иркутске. Такой формат работы призван обеспечить эффективную координацию совместных действий по сотрудничеству в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Работа в рамках объединенной коллегии демонстрирует достаточно разные подходы в организации вопросов ликвидации тех или иных чрезвычайных ситуаций. Ведь мы географически по-разному сталкиваемся с теми угрозами, которые переживают наши страны. И важно учиться друг у друга тем элементом вопросов предупреждения, профилактики, реагирования, ликвидации чрезвычайных ситуаций. И то, что весь наш план был практикоориентирован, это, наверное, самый главный итог того, чего мы как министры добиваемся.

Беларусь готова продолжить делиться передовыми наработками в реагировании на чрезвычайные ситуации, подготовке спасателей, надзорно-профилактической деятельности, а также формировании культуры безопасности. Двухдневный визит спасателей предусматривает посещение Иркутского авиазавода, ознакомление с деятельностью подразделений МЧС России и участие в демонстрационных учениях.