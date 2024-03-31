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Какие уроки следует извлечь из трагедии в «Крокусе»?

31 марта 2024 16:53
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В России продолжают расследование теракта в «Крокусе». На неделе в ФСБ заявили, что атаку в концертном зале готовили радикалы-исламисты, а им способствовали спецслужбы Украины. Об этом заявил Александр Бортников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Какие уроки следует извлечь из трагедии в «Крокусе»?-1

Но непосредственный заказчик теракта пока не установлен. Глава ФСБ России отметил, что текущие наработки указывают на причастность к инциденту спецслужб США и Великобритании. Тем временем в «Крокусе» завершились аварийно-спасательные работы. Специалисты МЧС России полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. До сих пор все конструкции спасатели резали и разбирали вручную. Всего в работах участвовало более тысячи человек и свыше 300 единиц техники.

По последним данным, в результате теракта пострадали больше 550 человек. Погибли 144. Среди жертв есть и белорусы. Сразу после появления новостей о нападении наша страна предложила помощь и всевозможное содействие. Некоторыми подробностями, как проходило задержание террористов и что предпринимала в этих условиях наша страна, журналистам рассказал Президент.

Лукашенко поделился подробностями разговора с Путиным во время теракта.

Какие уроки следует извлечь из трагедии в «Крокусе»?-4

Александр Лукашенко отметил, что спецслужбы и правоохранители двух стран находились в тесном контакте и продолжают сотрудничество. В ту ночь обсуждали ситуацию и президенты. Судя по всему, они остаются на связи. Как отмечал министр иностранных дел России, только Беларусь предложила помощь в расследовании теракта.

Вынести уроки из чудовищной трагедии в Крокусе – в вопросе безопасности перестраховка не лишняя. Будь то охрана крупных торговых площадок, концертных залов, метро или школ.

Какие уроки следует извлечь из трагедии в «Крокусе»?-7

Подозрительный мужчина со спортивной сумкой на территории 42-й гродненской школы – вот гражданин осматривает периметр, подвал. Сторож следит за его действиями по камерам видеонаблюдения.

Какие уроки следует извлечь из трагедии в «Крокусе»?-10

Николай Будилович, первый заместитель начальника Гродненского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси:
Сторож, в отличие от сотрудника, не принимает меры к задержанию – нажимает тревожную кнопку.

Милицейские регистраторы начнут работать в онлайн-режиме.

После этого работник сторожевой охраны обязан заблокировать вход в школу – закрывает все двери. И делает звонок в дежурную часть.

Какие уроки следует извлечь из трагедии в «Крокусе»?-13

Добрый день. Школа 42, пост 48. Замечен подозрительный мужчина. Рост 1 метр 80, черная куртка, спортивная сумка. Интересуется запасными выходами подвального помещения. Тревожная кнопка нажата, ждем группу задержания.

Как и в первой ситуации в горисполкоме, группа задержания молниеносно оказывается на месте.

Какие уроки следует извлечь из трагедии в «Крокусе»?-16

Николай Будилович:
Прибывает наряд группы задержания, выясняет причину нахождения мужчины на территории школы. Если никаких противоправных, ждет ребенка, например, просто походил с иной какой-то целью, просто просят выйти или разъясняют дальнейшие их действия. Сотрудники попросили показать, что у него в сумке находится. Ничего запрещенного нет – попросили выйти за территорию, находиться там. Тем самым обезопасили и учебный процесс, и деток, и общий порядок на территории охраняемого объекта.

Какие уроки следует извлечь из трагедии в «Крокусе»?-19

Мобильные тревожные кнопки есть и у работников кинотеатров. Все же место отдыха, популярное и массовое. Например, этот кинозал в Гродно на 150 посадочных мест.

Какие уроки следует извлечь из трагедии в «Крокусе»?-22

Юлия Герасимова, директор кинотеатра:
Помимо того что мы на входе уже пристально следим за всеми посетителями, то есть обращаем внимание на крупногабаритные сумки, не можем впустить в кинозал для просмотра людей с таким багажом. Плюс, когда уже сам киносеанс закончился, в любой внештатной ситуации наш посетитель может в течение 10 секунд покинуть зал и оказаться на улице через пожарный выход.
Они открыты во время сеанса?
Конечно, они всегда открыты.

Вопрос с дверьми нас заинтересовал. И мы решили провести собственный эксперимент. На следующий день пришли в кино, но уже без камеры, а с мобильным телефоном. Как посетители.

Какие уроки следует извлечь из трагедии в «Крокусе»?-25

Галина Буро, корреспондент:
Я сейчас иду в кинотеатр как частное лицо. В 13:20 здесь начнется киносеанс. И я все-таки хочу проверить в качестве зрителя, отрыт ли аварийный выход действительно во время сеанса.

Как только свет погас и пошли первые кадры фильма, пора провести эксперимент.

Какие уроки следует извлечь из трагедии в «Крокусе»?-28

Встаем, специально тут села, сбоку. Вот аварийный выход. Здесь шторка, отодвигаем. Двери, смотрим – здесь открыто. Это отлично.

Какие уроки следует извлечь из трагедии в «Крокусе»?-31

Но у нас есть еще лестница, и нам надо как-то выйти на улицу. Давайте посмотрим. Дверь, она закрыта. Смотрим здесь. Ага, все, отлично. Мы на улице.

Какие уроки следует извлечь из трагедии в «Крокусе»?-34

А значит, если что, люди смогут эвакуироваться. Результаты эксперимента подтверждают, насколько важно, чтобы нормы безопасности были не только на бумаге – в деле. Анализировать ситуации в мире, делать выводы и применять у себя лучшие варианты охраны общественной безопасности. Да, время сейчас не простое, но ведь по законам физики, на любое действие, найдется противодействие. Главное, чтобы люди в стране чувствовали себя спокойно и защищенно.

# Милиция Беларуси # общество # Галина Буро

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