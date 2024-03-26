Лукашенко ознакомился с мероприятиями проверки боеготовности соединений и воинских частей
Проверка боеготовности соединений и воинских частей проводится в Вооруженных Силах Беларуси. Сегодня, 26 марта, с ходом мероприятий лично ознакомился глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Ошмянском районе Гродненской области. Здесь находится один из участков, привлекаемых к проверке боеготовности. В поле зрения Главнокомандующего каждая деталь, в том числе работа с личным составом.
В данном районе, в 20 километрах от границы, размещено одно из подразделений механизированной бригады. Здесь отрабатывают различные сценарии, в ходе чего проверяется уровень подготовки и реагирования военнослужащих. Также подразделение занято патрулированием, выполняет засадные действия и авиаразведку местности с помощью беспилотников. Одно из основных требований Главнокомандующего к военным – никакой показухи. Потому уже на старте Александр Лукашенко спрашивает, есть ли проблемы.
– Мы сейчас находимся в районе сосредоточения танкового батальона. Это район ответственности этого батальона.
– Только Ошмянского?
– Да, в рамках специальных действий выполняет задачи по противодействию...
– Если, грубо говоря, наступают они с района Пабраде, это зона ответственности этого батальона или другого?
– Между двух батальонов.
Проверку боеготовности соединений и воинских частей инициировал министр обороны Виктор Хренин. Она началась 11 марта и предварительно завершится 29 апреля. Стоит отметить комплексный характер проверки. Обеспечен мониторинг всех воинских подразделений. Кроме того, участок местности в Ошмянском районе – один из многих, куда прибывают подразделения, оборудуют блокпосты и усиливают охрану границ, после несут службу на этой местности.
В случае обострения ситуации на рубежах подобные участки будут развертывать там, где это необходимо. Тем более, что коллективный Запад не дает расслабляться. Главнокомандующему доложили о ситуации по периметру. Так, численность воинского контингента стран НАТО, находящегося на северо-западном направлении, составляет около 7 700 человек. В настоящий момент Североатлантический альянс проводит масштабные военные учения, в том числе второй их этап – «Квадрига-2024» на территории Литвы и Польши.