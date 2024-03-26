Лукашенко ознакомился с мероприятиями проверки боеготовности соединений и воинских частей

Проверка боеготовности соединений и воинских частей проводится в Вооруженных Силах Беларуси. Сегодня, 26 марта, с ходом мероприятий лично ознакомился глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Ошмянском районе Гродненской области. Здесь находится один из участков, привлекаемых к проверке боеготовности. В поле зрения Главнокомандующего каждая деталь, в том числе работа с личным составом.

В данном районе, в 20 километрах от границы, размещено одно из подразделений механизированной бригады. Здесь отрабатывают различные сценарии, в ходе чего проверяется уровень подготовки и реагирования военнослужащих. Также подразделение занято патрулированием, выполняет засадные действия и авиаразведку местности с помощью беспилотников. Одно из основных требований Главнокомандующего к военным – никакой показухи. Потому уже на старте Александр Лукашенко спрашивает, есть ли проблемы.

– Мы сейчас находимся в районе сосредоточения танкового батальона. Это район ответственности этого батальона.

– Только Ошмянского?

– Да, в рамках специальных действий выполняет задачи по противодействию...

– Если, грубо говоря, наступают они с района Пабраде, это зона ответственности этого батальона или другого?

– Между двух батальонов.