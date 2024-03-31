Процедура несложная – рассказываем, как поставить на учёт БПЛА

В целях обеспечения общественной безопасности в Беларуси приняли и указ, который регламентирует использование дронов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документ вступил в полную силу. Согласно новым правилам, частным лицам запрещается использовать беспилотные летательные аппараты, а также их изготавливать и хранить. Чтобы найти новый дом для своих дронов, у их владельцев было целых полгода. Тем, кто не успел этого сделать, теперь может грозить крупный штраф.

Алеся Иванова, корреспондент:

В телепарке СТВ тоже есть несколько беспилотников. Чтобы летающее око могло официально снимать с высоты, наши операторы прошли спецкурсы и получили сертификат на полеты. Дрон также прошел регистрацию в Департаменте гражданской авиации и получил вот такой уникальный учетный номер. Теперь перед каждым полетом нужно подавать заявку на использование воздушного пространства. И обязательно получить разрешение Генштаба Вооруженных Сил.

Согласно Указу, даже организации, законно владеющие летательными аппаратами, обязаны поставить их на госучет. К слову, вступивший в силу документ не только ввел запреты, но и отрегулировал некоторые вопросы хранения и использования дронов для юридических лиц.

Евгений Осипов, директор Центра промышленных беспилотных решений:

Сейчас есть порядок учета беспилотных летательных аппаратов, как их ставить на учет, как эксплуатировать. Есть понятный алгоритм, выполнив который, вы можете безопасно, легально выполнять полеты на беспилотных системах.

Процедура постановки дрона на учет несложная и в целом занимает не больше недели. Главное, чтобы у пилота был соответствующий сертификат. Дальше дело за малым.

Вячеслав Звягинцев, руководитель лаборатории Кафедры лесозащиты и древесиноведения БГТУ:

Орган, который курирует вопросы, связанные с эксплуатацией, это Департамент авиации. Он выдает два разрешения: на использование частот и регистрацию дрона. Дальше уже вопросы эксплуатации. Эксплуатировать может только подготовленный пилот. Соответственно, вы должны представить, если это не открытая категория, категория с повышенными рисками, еще и систему оценки этих рисков при эксплуатации. Владельцев беспилотников, которые нарушат требования указа, ждет административная ответственность. Это касается всех.

Геннадий Костюк, консультант Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

За нарушение правил использования воздушного пространства гражданскими беспилотными летательными аппаратами на физическое лицо влечет наложение штрафа в размере до 20 базовых величин, на юридическое – до 50 базовых величин.

Сегодня в Беларуси для юрлиц полеты разрешены почти на всей территории, за исключением участка на юге страны. Кроме того, некоторые зоны воздушного пространства ограничены для определенных организаций. В этих случаях полеты нужно дополнительно согласовывать.