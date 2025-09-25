В Далласе мужчина открыл огонь по региональному офису иммиграционной и таможенной службы

В американском Далласе молодой человек открыл огонь по региональному офису иммиграционной и таможенной службы. Как заявили в Министерстве внутренней безопасности США, он убил одного задержанного и ранил еще двоих, после чего застрелился сам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала полиция сообщала о двух убитых. Согласно данным правоохранителей, стрелок, находясь на крыше соседнего здания, открыл беспорядочный огонь по офису, в том числе по фургону, в котором и находились погибший и двое раненых. Глава ФБР опубликовал фотографию найденных у стрелка патронов, на одном из которых было написано «ANTI-ICE». ICE – это аббревиатура иммиграционной и таможенной службы. «Следствие еще идет, но первоначальный осмотр вещественных доказательств показывает, что за этим преступлением стоит идеологический мотив», – написал глава ФБР.