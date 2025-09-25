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В Великобритании задержали подозреваемого в кибератаке, парализовавшей работу европейских аэропортов

25 сентября 2025 04:34
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В Великобритании был задержан подозреваемый в кибератаке, парализовавшей работу европейских аэропортов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании задержали подозреваемого в кибератаке, парализовавшей работу европейских аэропортов-2

Позже его отпустили под залог. Расследование продолжается. Напомним, пять дней назад из-за атаки на системы регистрации и посадки пассажиров серьезные сбои произошли в аэропортах Берлина, Брюсселя, Лондона и Дублина. Теперь они работают в штатном режиме.

# Великобритания

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