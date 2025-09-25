Около 100 участников соберёт II Форум блогеров Беларуси 25 сентября

Ключевая площадка для обмена опытом, обучения и нетворкинга. Почти 100 участников объединит II Форум блогеров Беларуси. Мероприятие под названием «БлогБай. Сила в правде» начнется сегодня, 25 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый такой форум состоялся год назад и получил живой отклик, положительный резонанс среди участников. Нынешний пройдет на площадке Военной академии. Впереди три насыщенных дня. В программе – пленарное заседание, интерактивный «Открытый микрофон», а также мастер-классы от ведущих медиаэкспертов. Особое внимание – психологическим, теоретическим и практическим занятиям для развития навыков эффективной коммуникации с аудиторией. Организаторы уверены: широкий спектр интересов участников, среди которых – бьюти и тревел, ивент и лайфстайл, спорт и творчество – позволит найти новые идеи и создать креативные коллаборации, которые окажутся интересны широкой аудитории и привлекут новых подписчиков.