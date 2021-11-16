Оборона границ и внеплановые учения Украины. Подробности телефонного разговора Лукашенко и Путина

Ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства 16 ноября обсудили президенты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стали известны подробности телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. Еще одной темой диалога стала ситуация в Украине и внеплановые учения Украины и США у границ России и в Черном море. По этим позициям президент России проинформировал своего белорусского коллегу. Александр Лукашенко в свою очередь проинформировал главу российского государства о состоявшемся накануне телефонном разговоре с Ангелой Меркель. Обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин также график будущих контактов.

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