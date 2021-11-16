200 иракцев попросили вернуть их на родину. Рейс организуют 18 ноября

Новости Беларуси. Белорусская сторона инициирует расследование инцидента на границе с Польшей 16 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не все беженцы выдерживают такой «гостеприимный» прием польских силовиков – люди, обманутые в своих ожиданиях, готовы возвращаться домой. Уже около 200 иракцев, прибывших в Беларусь, попросили посольство Ирака в России вернуть их на родину. Эвакуационный рейс организуют 18 ноября.

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