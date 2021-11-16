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Путин обратил внимание Макрона на жёсткое обращение поляков с беженцами на границе

16 ноября 2021 12:12
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Ситуацию на белорусско-польской границе 15 ноября обсудили президенты России и Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин обратил внимание Макрона на жёсткое обращение поляков с беженцами на границе-1

Владимир Путин в телефонном разговоре привлек внимание Эмманюэля Макрона к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами на границе. По итогам разговора они приняли решение совместно добиваться деэскалации конфликта.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Владимир Путин # Эмманюэль Макрон # Фотофакт

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