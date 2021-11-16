Путин обратил внимание Макрона на жёсткое обращение поляков с беженцами на границе

Ситуацию на белорусско-польской границе 15 ноября обсудили президенты России и Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуацию на белорусско-польской границе 15 ноября обсудили президенты России и Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Путин в телефонном разговоре привлек внимание Эмманюэля Макрона к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами на границе. По итогам разговора они приняли решение совместно добиваться деэскалации конфликта.