МИД России: одна из задач, которую решает польская сторона, – не допустить того, чтобы её действия стали достоянием гласности

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Абсолютно неприемлемое поведение польской стороны. Я думаю, что и слезоточивый газ, и водометы, и выстрелы поверх голов мигрантов в сторону Беларуси – все отражает стремление скрыть свои действия. И не понимать того, что они нарушают все мыслимые нормы международного гуманитарного права и других договоренностей мирового сообщества, они не могут. Конечно, они это все понимают. Одна из задач, которую мы сейчас наблюдаем, решает польская сторона, – не допустить того, чтобы ее действия стали достоянием гласности. Журналистов туда просто не пускают. Журналисты CNN и других западных изданий и телеканалов работают на белорусской стороне и высказывают серьезное непонимание того, что на польскую сторону их просто не пускают.

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