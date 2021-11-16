Прямой эфир

Поляки включают громкую аудиозапись, где говорится, что белорусы не дают беженцам уйти

16 ноября 2021 12:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Девятый день наше внимание приковано к белорусско-польской границе. 16 ноября доведенные до отчаяния беженцы осуществили попытку прорыва на польскую территорию в районе пункта пропуска «Брузги». Они сломали забор, в польских силовиков полетели камни. Те в свою очередь ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. В этих не простых условиях в зоне столкновений работает съёмочная группа СТВ.

На связь со студией выходит корреспондент Вероника Кудринецкая.

Поляки включают громкую аудиозапись, где говорится, что белорусы не дают беженцам уйти-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Польская сторона включает запись и на русском, и на английском, и на польском, где женским голосом говорят о том, что это мы, белорусы, не даем беженцам уйти, задерживаем их здесь. Хотя сами люди последнюю неделю говорят о том, что они будут стоят насмерть и никуда не уйдут.

Читайте также:

«Видно невооруженным глазом, что силы неравны». Беженцы на границе пытаются смастерить щит, чтобы защититься от силовиков

Сергей Лавров прокомментировал действия польских пограничников в отношении беженцев

Часть беженцев на границе забрала вещи и направилась в сторону леса, где раньше был лагерь

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Часть беженцев на границе забрала вещи и направилась в сторону леса, где раньше был лагерь
16 ноября 2021 12:10

Часть беженцев на границе забрала вещи и направилась в сторону леса, где раньше был лагерь

Лукашенко: «Знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были»
16 ноября 2021 11:42

Лукашенко: «Знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были»

Сергей Лавров прокомментировал действия польских пограничников в отношении беженцев
16 ноября 2021 11:38

Сергей Лавров прокомментировал действия польских пограничников в отношении беженцев