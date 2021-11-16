Поляки включают громкую аудиозапись, где говорится, что белорусы не дают беженцам уйти

Девятый день наше внимание приковано к белорусско-польской границе. 16 ноября доведенные до отчаяния беженцы осуществили попытку прорыва на польскую территорию в районе пункта пропуска «Брузги». Они сломали забор, в польских силовиков полетели камни. Те в свою очередь ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. В этих не простых условиях в зоне столкновений работает съёмочная группа СТВ.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Польская сторона включает запись и на русском, и на английском, и на польском, где женским голосом говорят о том, что это мы, белорусы, не даем беженцам уйти, задерживаем их здесь. Хотя сами люди последнюю неделю говорят о том, что они будут стоят насмерть и никуда не уйдут.

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