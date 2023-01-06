Обещали построить за 9 месяцев, но всё затянулось почти на 3 года. Дом для многодетных наконец ввели в эксплуатацию

Новости Беларуси. Почему-то принято, что итоги нужно подводить в конце года. А мы решили наоборот. Первая программа нового 2023-го станет для нас своеобразной точкой отсчета добрых дел, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Вот еще одна строительная история. Пока что без уголовного дела и задержаний, но тоже вокруг жилья для многодетных, и тоже много вопросов, больше чем этажей в самом доме. К слову, этажи стали расти как раз после визита нашей съемочной группы. Было это еще в июне 2022 года. Тогда же первые лица домостроительного комбината клятвенно обещали и будущим новоселам, и журналистам, что крайний срок сдачи дома кровь из носу – декабрь 2022-го.

Олег Якубовский, заместитель директора по материально-техническому снабжению и комплектации Минского домостроительного комбината:

Получились большие проблемы у нас с переносом сетей. Мы брали субподрядчиков, сами эти работы не выполняли. Нестыковка с документацией проектной, вопросы и проблемы с перекладкой сетей (газопровод, теплотрасса) привели к тому, что мы смогли начать фактически в этом году. Организовали трехсменную работу.

– А сколько примерно работников? А то мы подъезжали, честно, там полтора работника.

– Полтора – не полтора. У нас специфика работы Минского домостроительного комбината, с учетом того, что там монтируются тяжелые блоки, там много людей под башенным краном – необходимости нет. Там работает звено – 4-5 монтажника, 6 может быть, стропальщик, поэтому там можно и сто человек поставить, но от этого ничего не изменится.

После выхода сюжета в эфир работа будто бы закипела. Выросли как грибы новые этажи. В пустых глазницах дома появились окна. Строительные бригады вели внутреннюю отделку. В августе корреспонденты снова выезжали на стройплощадку – жара в прямом и переносном смыслах. Но с первыми осенними холодами весь пыл рабочих куда-то улетучился. Иначе как еще объяснить тот факт, что новоселье дольщиков с декабря отложили опять на неопределенный срок?

Алексей, дольщик:

В прошлый раз в репортаже клялись нам и Мингорисполкому, что заселимся, будут ключи. В сюжете был замдиректора. И вообще говорил: в конце третьего квартала у вас точно все будет. Все рассчитывали хотя бы к Новому году. Уже второй Новый год пошел, как мы должны были тут встречать. Ну, не знаю. На МДК тишина. Говорят, что ключи дадим, а когда, неделя-две, никто не знает. А ведь всего каких-то шесть дней назад мы встречали Новый год. И принято считать, что в старом нужно оставлять все незавершенные дела. Но так считают далеко не все. Сотрудники Минского домостроительного комбината едва ли могут похвастаться тем, что вошли в новый год без долгов перед своими заказчиками. К Новому году в строительной организации лишь успело смениться руководство, вот только подходы к делу и людям, похоже, остались прежними. Жильцы недоумевают и каждый день задают себе один и тот же вопрос: почему ключи от долгожданных квартир до сих пор не оказались у них в руках?

Представитель Мингорисполкома обещал, до 31 числа вы заселитесь и будете жить. Вот мы живем. Ни ключей, ничего. И когда все будет – неизвестно. По слухам слышали, что внутри все сделано, вся отделка уже готова, и ванны завезли, все поставили. Но, опять же, нет ни людей, ни строителей, никого. Когда они будут это все заканчивать, неизвестно. Совсем скоро перестанет работать фраза «обещанного три года ждут». Пошел третий год строительства вместо запланированных девяти месяцев. Но прогресс все же есть. По словам дольщиков, неудавшееся жилье сейчас получило новый статус – сдано городу. Только вот какая напасть настигла городские службы, мы решили узнать в администрации Октябрьского района.