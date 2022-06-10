Спросили в Минском домостроительном комбинате, почему не достроен дом на Серова. Вот что там ответили

Проект «Решение есть!» на СТВ. Мы рассказываем о судьбах реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть.

А у нас в квартире газ, а у вас? А у нас квартиры нет – так могут смело продолжить стихи Михалкова столичные многодетные семьи, несостоявшиеся жильцы дома на Серова/Любанской, 36. И будут абсолютно правы. Новостройку в Октябрьском районе Минска должны были сдать еще в декабре 2021 года, но воз и ныне там.

Дольщики называют этот дом не иначе как памятник. Собираются у забора, смотрят в окна своих квартир, где могли бы уже жить. Но светлое будущее омрачил Минский домостроительный комбинат. Жильцы недостроя не раз просили строительную компанию кардинальным образом решить вопрос, но все как о стенку горох. Чтобы узнать причину затянувшейся стройки, наша съемочная группа отправляется на саму стройплощадку.

– Здравствуйте, мы, наверное, к вам. Мне сказали, что вы здесь самый главный.

– Я с вами не буду разговаривать.

– Почему? У нас сейчас июнь на календаре. Уже должны по строительным работам окна, двери, вставляться. А застряли, наверное, на уровне апреля. В чем загвоздка?

– Подъедете к нашему руководству.

– Так руководство, наверное, не знает, может, вам чего-то не хватает.

– Всего хватает.

– Строительных материалов, еще чего-то.

– Нас привезли сюда, и мы работаем. Все.

Офис компании застройщика находится по адресу Пономаренко, 43. Приезжаем в гости без предупреждения. Получаем пропуск, проходим в административный корпус предприятия. Возможно, там у первых лиц столичного домостроительного комбината найдется ответ на самый главный вопрос для пяти десятков многодетных семей: когда же все-таки они смогут заселиться на собственные квадратные метры?

Олег Якубовский, заместитель директора по материально-техническому снабжению и комплектации Минского домостроительного комбината:

Получились большие проблемы у нас с переносом сетей. Мы брали субподрядчиков, сами эти работы не выполняли. Нестыковка с документацией проектной, вопросы и проблемы с перекладкой сетей – газопровод, теплотрасса – привели к тому, что мы смогли начать фактически в этом году, февраль-март. Организовали трехсменную работу.

– А сколько в смену трудятся? Мы подъезжали – там полтора работника.

– Вы там всех могли и не видеть. Специфика работы Минского домостроительного комбината, с учетом того, что монтируются тяжелые блоки, там во многих людях под башенным краном необходимости нет. Там работает звено – 4-5 монтажников, стропальщик. Там можно и сто человек поставить, но от этого ничего не изменится.

Помимо дома на Серова/Любанской, у МДК еще четыре строящихся объекта. К слову, компания на строительном рынке не новая. Два года назад отметила 50-летний юбилей. А одна из вкладок на официальном сайте гласит: построено уже 58 тысяч квартир для счастливых семей. Только вот когда счастливыми станут 54 многодетные семьи из нашего сюжета? Вопрос риторический. Олег Якубовский:

Мы делаем все, что возможно.

– Допсоглашение заключили в марте до 15 июля. Будет еще какое-то допсоглашение?

– Да, должно быть еще одно доспоглашение, потому что мы понимаем, что июль – любая организация вряд ли бы смогла за этот короткий срок дом возвести и построить. Мы делаем все что в наших силах. И даже то, что сегодня можем запараллелить, какие-то работы. Предпринимаем какие-то меры, чтобы параллельно вести работы.