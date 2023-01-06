«Мы не так ждём Нового года, как этой ночи». В Минске в Кафедральном соборе началось Рождественское богослужение

Новости Беларуси. В Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе началось всенощное Рождественское богослужение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литургию возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Священники сменили темное одеяние на светло-золотое, храм украсили еловыми веточками. Сотни верующих пришли с родными и близкими. Для многих белорусов это теплый семейный праздник.

Это для нас очень важный праздник, для нашей семьи. Мы не так ждем Нового года, как вот этой светлой рождественской ночи. Мы каждый год всей семьей стараемся посетить храм, поставить свечки. Более радостного события за весь год нет. В очень хорошем настроении проводим этот рождественский вечер.

Для меня это очень-очень хороший праздник, семейный, мне он очень нравится. Мы обычно ходим зажигать свечку в церковь, крестимся.

Вместе ходим каждый год в церковь, всегда благодарим Боженьку за то, что у нас сейчас все хорошо. Хочется пожелать, чтобы все люди это ценили. Особенно сейчас это показывает, насколько важна семья, насколько важен домашний уют. Хочется сказать, чтобы все забыли свои обиды.