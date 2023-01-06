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«Приятно то, что не забывают». Что акция «Наши дети» подарила самой большой семье Витебска?

06 января 2023 19:03
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Новости Беларуси. Новогодний марафон «Наши дети» продолжает свое путешествие по стране. В гости с подарками волшебники приходят не только в социальные учреждения, но и в прямом смысле слова к большим семьям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Приятно то, что не забывают». Что акция «Наши дети» подарила самой большой семье Витебска?-1

В Витебске 6 января не с пустыми руками к многодетной семье пришли представители комитета по труду, занятости и социальной защите вместе с общественным объединением «Белорусский детский фонд». Валентина и Владимир воспитывают 10 детей. Еще двое – уже взрослые. Но совсем скоро у них будет очередное пополнение. Самой большой семье Витебска подарили сладости, а также предметы быта. Родители и дети активно участвуют в общественной жизни города, а также сами занимаются благотворительностью.

«Приятно то, что не забывают». Что акция «Наши дети» подарила самой большой семье Витебска?-4

Владимир Вялов, житель Витебска:
Приятно то, что не забывают. Не оставляют, как говорится, один на один. Это очень приятно и очень здорово. То, что всегда помогают.

«Приятно то, что не забывают». Что акция «Наши дети» подарила самой большой семье Витебска?-7

Вера Астапенко, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома:
Сегодня нам очень приятно приехать в такую семью, где воспитывается 12 детей. Это маленькие наши белорусы. Это радует, что семьи при поддержке государства живут прекрасно. Мы побыли здесь в гостях, и мы видим какие условия, как стараются родители воспитывать своих детей, какие воспитанные здесь детки.

«Приятно то, что не забывают». Что акция «Наши дети» подарила самой большой семье Витебска?-10

Сегодня в Витебской области проживает около 11 тысяч многодетных. 10 семей воспитывают до 13 ребят.

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# Благотворительная акция # общество # Владимир Вялов # Вера Астапенко # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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