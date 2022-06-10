«Спим на полу. Пять детей, муж и я». Как счастливые минские новосёлы стали обманутыми дольщиками?

Проект «Решение есть!» на СТВ. Мы рассказываем о судьбах реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть.

Сергей Шуманский, ведущий:

Несмотря на непростые экономические условия, жилищное строительство в Беларуси активно продолжается. В 2022-м в стране планируется ввести в строй более 4 миллионов квадратных метров жилья, четвертая часть из которых будет построена с господдержкой. Самое большое задание по строительству уже традиционно получили Минская область и Минск. Здесь в текущем году должно быть построено не менее половины от запланированных квартир, в том числе и для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ожидается, что около 10 тысяч многодетных семей приступят к строительству собственного жилья, а 80 % из них даже смогут получить ключи от заветных квадратов еще до конца года. Но на деле все оказывается не так гладко, как на бумаге. Сергей Шуманский:

Нередко бывает, что люди рискуют собственными деньгами, замораживая их в стройке. В итоге сроки затягиваются, а ответственные за процесс просто отписываются шаблонными письмами. Дольщики одного их таких «многодетных» долгостроев стали героями нашего следующего сюжета. «Я боюсь мечтать о том, что у меня когда-то будет квартира»

А у нас в квартире газ, а у вас? А у нас квартиры нет – так могут смело продолжить стихи Михалкова столичные многодетные семьи, несостоявшиеся жильцы дома на Серова/Любанской, 36. И будут абсолютно правы. Новостройку в Октябрьском районе Минска должны были сдать еще в декабре 2021 года, но воз и ныне там.

Алексей Редьков, дольщик:

День, когда должен был дом сдаться – 15 декабря – они начали копать фундамент. И уже на этой стадии у них опять пошли какие-то задержки. Начали звонить, спрашивать, в чем проблема, директор сказал, что загвоздка в коммуникациях. Получается, там, где стоит дом, проложены газ и теплосети. И когда начали разбираться, оказалось, что они лежат не в тех местах, где были по проекту. Нужно время для новой перепланировки и всего остального.

К марту 2022-го перепланировку наконец произвели и назначили новый срок сдачи – 15 июля, к счастью, этого года. Но счастье длилось недолго – опять начались проблемы. Со сваями и забивкой. Строители пообещали, что во время монтажа железобетонных конструкций они все нагонят. Но прогадали. По новому графику в многострадальном доме уже вовсю должны кипеть отделочные работы и устанавливаться сантехническое оборудование. На деле же из девяти этажей здания построена только половина.

Анжелика Смирнова, дольщик:

Планировали в декабре переехать, так как договоры у нас на декабрь, но по итогу пустые стены. Даже нашего этажа нет, потому что мы девятый этаж.

Максим Рыбаченко, дольщик

Деньги вложены, и эти деньги не то заморожены, не то что. Стройка идет как мокрое горит. Мы ожидаем строительства, нас кормят завтраками, конкретно мой этаж еще даже не построен. Я боюсь мечтать о том, что у меня когда-то будет квартира. Что отвечают на запросы недовольных минчан в госорганах?

Вместо подготовки к новоселью люди вынуждены отправлять письма в инстанции. В коллективном обращении подписались 54 квартиры. Бумага ушла в Администрацию Президента и другие госорганы. Проблема у дольщиков одна на всех. Ожидание обходится очень дорого, большинство платят за съемное жилье и параллельно погашают кредиты. Нервы на пределе. Спросили в Минском домостроительном комбинате, почему не достроен дом на Серова. Вот что там ответили – подробности здесь.

Татьяна Маршалова, дольщик:

Нас 9-10 человек в двухкомнатной квартире. Оплатили субсидию, маткапитал и уже влезли в коммерческий кредит, который под 17 %. И уже год мы платим ни за что, стены только начали строить. Планировали к сентябрю хотя бы перевезти детей, искали садик. Многие вложили последние деньги, ждали торжественного момента заселения. Дождались. Момента, когда все стало совсем плохо. У каждого своя история и одна головная боль.

Екатерина Волкова, дольщик:

У меня трое маленьких и двое детей-студентов. Мы живем в трехкомнатной квартире, спим на полу. Пять детей, муж и я. Приходили недавно из исполкома, я подала документы на орден Матери. Смотрели жилищные условия, где проживают дети. Пять спальных мест разместить негде. Просто лежит у нас матрас, 1 метр 60 сантиметров, на полу, и я с маленькими детьми сплю на полу. Такие условия у нас. Ждем, пока закончится стройка, когда мы переселимся. Очень хотели в сентябре в этом переселиться. Подаем документы в 62-ю школу. Но придется возить, мы сейчас в Сухарево живем, Фрунзенский район. Снимать жилье по таким ценам, 300 долларов, у нас просто нет средств.

На просьбы и обращения дольщикам приходят сухие, не несущие никакой пользы ответы. За полгода кипа жалоб выросла больше, чем сам дом. А квартирный вопрос сплотил будущих соседей еще до заселения. Теперь люди в прямом смысле дежурят под будущими подъездами. Анжелика Смирнова:

Они нам говорят, что у них рабочих не хватает. Как ни спрашиваешь: не хватает рабочих. А приезжаешь, мы буквально в субботу были: один рабочий ходит, и то ушел, и все, его нет. Кран стоял на месте. Как они говорят, что в четыре смены работают – ну нет четырех смен.

Максим Рыбаченко:

Нам приходят отписки от всяких администраций, Мингорисполкома, мол, у нас работы ведутся в три смены. Ну, не знаю, может, у них сторожа сторожат в три смены. А работы у них точно не ведутся. Построить квартиру – нынче удовольствие не из дешевых. Порой в погоне за долгожданными квадратными метрами приходится влезать в кредиты, брать вторую работу, ютиться в общежитии или на съемном жилье. И вот, казалось бы, не сегодня-завтра получишь ключи, затраченные силы окупятся и можно будет выдохнуть, но не тут-то было. «У нас 24 квадрата. Я, муж и трое детей». Надеются ли люди на скорое заселение?

Надежда Шавель, дольщик:

Представьте себе – трое детей, у нас 24 квадрата. Я, муж и трое детей. Ребенка специально устроили сюда в сад, чтобы потом его не дергать, не травмировать. И уже год мы водим ребенка в этот сад. Представьте, это же неудобства. Утром надо на сколько раньше встать. Руководство мое тоже периодически спрашивает, с момента, когда мы запросили справку на строительство. Они с этого момента стали спрашивать, когда вы уже освободите. Полтора года я их кормлю завтраками, точно так же, как меня кормит завтраками МДК. За это время в семьях успели родиться и подрасти дети. Растет и градус напряжения многодетных отцов и матерей. Зачем повышать рождаемость, если нам негде жить? Этот вопрос задает каждый, кто пришел сюда сегодня.

Максим Рыбаченко:

Мы очень хотим, чтобы этот дом уже скорее построился. У нас поджимают сроки, наши жилищные условия, нам тоже приходится, как и большинству здешних людей, ютиться на малых площадях с большим количеством детей. У меня, допустим, две двойни и еще старшая девочка. В общей сложности пятеро маленьких детей. Приходится в двухкомнатной квартире ютиться. Надежда Шавель:

Сидим на чемоданах. Мне бы сегодня сказали, пойдемте заселяться – я бы взяла чемоданы и пошла. Честное слово. Понятное дело, что свой угол, своя кухня, хочется детей чем-то побаловать. Приходится в очереди стоять, чтобы приготовить покушать. Несмотря на все жизненные перипетии, люди верят, что дело сдвинется с мертвой точки и проблемный дом наконец обретет очертания того, что называют жильем для людей.

Юлия Никитик, дольщик:

Очень хотим верить, что хотя бы к концу года мы встретим Новый год в наших теплых, уютных, красивых квартирах.

Сергей Шуманский:

Истории, подобные этой, к сожалению, далеко не редкость сегодня. Конечно, нельзя обвинять каждого застройщика в срыве сроков, но предположить причину этого процесса довольно легко. Согласно указу Президента, возведение многоквартирных жилых домов с привлечением денежных средств граждан осуществляется застройщиками с прибылью не более 5 % от реальной стоимости квартир. Такой современный и социально ориентированный подход стал выгоден только дольщикам, но никак не строителям, особенно недобросовестным. Поэтому истории, подобные стройке на Серова/Любанской, зачастую заканчиваются в суде. И, судя по всему, эта вряд ли станет исключением.