Почему появляются долгострои и как свести эту проблему к минимуму? Поговорили с Денисом Никитиным

Долевое строительство как перспективу решения квартирного вопроса безопасной не назовешь. И хотя этот сегмент рынка сегодня активно развивается, правовые «пробелы» до сих пор волнуют будущих собственников жилья, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Мало того, что никто не застрахован от непорядочного застройщика, так еще и в случае банкротства строительной компании вернуть вложенные инвестиции будет весьма проблематично. В любом случае у каждого из нас всегда есть выбор: вступить в долевку по более низкой цене на стадии котлована или приобрести уже построенную квартиру, доплатив за нее более высокую цену. Рисковать или нет, каждый решает сам. А вот как вести себя в случае затянувшейся стройки, кому жаловаться и откуда ждать помощи дольщикам, поговорим с заместителем председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Денисом Никитиным. Сергей Шуманский:

Хотелось бы начать с цифр. Сколько жилья на данный момент строится по Минску, какие планы на 2022 год? Видно ли, что на сегодня могут быть какие-то задержки по строительству? «Введено в эксплуатацию 330 тысяч квадратных метров жилья»

Денис Никитин, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

В настоящее время в Минске в стадии строительства находится 139 жилых домов общей площадью более полутора миллионов квадратных метров. Из них треть жилья строится коммунальными предприятиями Минска, остальные – коммерческими застройщиками. За истекший период текущего года в Минске введено в эксплуатацию 330 тысяч квадратных метров жилья, из них 80 тысяч введено для граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Новоселами стали 500 многодетных семей. Если говорить о планах до конца года, то планируется построить еще около 500 тысяч квадратных метров жилья. Еще 60 тысяч квадратных метров жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В Минске сейчас осуществляется строительство одного арендного жилого дома, который строится за счет средств, полученных от сдачи в аренду жилых помещений. Жилой дом находится уже в 100-процентной строительной готовности, и в июне мы его введем в эксплуатацию. Находится он в границах Шаранговича и Горецкого, Рафиева. Сергей Шуманский:

Это первый арендный дом по Минску? Денис Никитин:

Нет. Это не первый. Ежегодно, начиная где-то с 2014 года, один-два арендных жилых дома мы строим. Кроме этого, остается актуальным вопрос переориентации жилья из Минска в города-спутники. Сегодня активно ведется реализация проекта по застройке территории в городе-спутнике Смолевичи. Минским горисполкомом осваивается квартал № 2 в данном спутнике. Там введен в эксплуатацию один жилой дом, четыре дома находятся в стадии строительства, запланированы к эксплуатации в этом году. Еще к трем жилым домам мы приступим к строительству тоже в текущем году. Сергей Шуманский:

Застройщик сегодня в основном государственный или частный? Денис Никитин:

Из моей статистики больше у нас частных застройщиков. Около миллиона квадратных метров жилья они строят. Наши государственные предприятия – 500 тысяч. Если брать государственные предприятия, то заказчиками выступают УКС Мингорисполкома, его дочерние предприятия, и, в принципе, у каждого достаточно площадок для реализации задач, которые поставлены правительством. Сергей Шуманский:

Что касается дома и застройщика из нашего сюжета (подробности здесь). Возникла у них такая ситуация, сдвинулось время сначала на полгода. Сейчас понятно, что оно сдвигается и дальше. Как вы видите эту ситуацию? Почему возникла проблема со строительством дома на улице Серова?

Денис Никитин:

Что касается дома по Серова, были вопросы, были приостановки строительства. Связаны они с выносом инженерных сетей из-под пятна застройки, поэтому сейчас застройщик возобновил строительство данного жилого дома, до конца текущего года планируется его ввод в эксплуатацию. Сергей Шуманский:

Эта проблема возникла именно потому, что этот новый дом строился на месте старого, снесенного? Денис Никитин:

Да, были жилые дома, коммуникации под жилыми домами, поэтому возникла ситуация, что нужно было их выносить еще. Сергей Шуманский:

Здесь более-менее ситуация понятна. Денис Никитин:

Ситуация под контролем. Горисполком контролирует все эти процессы, сегодня составлен график производства работ со сроком завершения их до конца года. Сергей Шуманский:

То есть люди, заинтересованные в этом строительстве, сейчас могут посмотреть, выдохнуть в какой-то мере и к концу года, возможно, планировать сумки собирать? Денис Никитин:

Конечно. Сергей Шуманский:

А что можно сказать по долгостроям, которые строятся с нуля на ровной земле, выделенной конкретно под эти дома? Почему возникают долгострои и сколько их на сегодня в Минске?

Денис Никитин:

Да, имелись случаи долгостроев в Минске. В основном они возводятся коммерческими застройщиками. Например, всем известный жилой комплекс «Аркадия» по улице Максима Богдановича, жилой комплекс «Грушевский посад» по проспекту Дзержинского. В целях защиты интересов граждан по обоим жилым комплексам принят нормативно-правовой акт у главы государства по завершению данных комплексов со сменой заказчика коммерческого на государственного. Сергей Шуманский:

Как вообще должен происходить процесс переноса сроков в законодательном плане, чтобы это все было правильно и по отношению к дольщикам, и чтобы застройщик не терял свою репутацию? Когда застройщик уже понимает, что он не успевает, не вкладывается в сроки, как должна происходить эта процедура, чтобы люди не писали жалобы во все инстанции? Денис Никитин:

Есть административная процедура по законодательству. Это продление сроков строительства. Застройщик обращается с пакетом документов в «Одно окно» Минского горисполкома, создана комиссия, которая рассматривает продление сроков строительства, принимает соответствующее решение. Если мы говорим про договорные сроки между заказчиком и дольщиком, то они прописываются, например, в договоре долевого строительства, если это долевка. Есть штрафные санкции как у одной стороны, так и у второй за нарушение договорных обязательств. Если мы говорим про застройщика, то если он нарушил нормативные сроки строительства и сроки, которые указаны в договоре, то он выплачивает штрафные санкции за каждый день просрочки дольщику. Если мы говорим о сроках, которые нарушил гражданин, это может быть несвоевременная оплата, то застройщиком тоже могут быть применены штрафные санкции в отношении этого дольщика. Какие штрафы могут приписать за несоблюдение сроков строительства?

Сергей Шуманский:

Если разбирать ситуацию. Люди взяли кредиты, исправно платят, но срок подошел, дом не готов, и сроки переносятся. Это попадает под штрафные санкции? Или если допсоглашение отсылается, то никаких штрафов не происходит? Денис Никитин:

Если гражданин подпишет дополнительное соглашение с переносом сроков, то штрафные санкции не будут накладываться на застройщика. Сергей Шуманский:

А если не подпишет? Денис Никитин:

Если не подпишет, разные есть ситуации. Где-то прописано в договоре, что расторгается договор, если не подписывает гражданин. Сергей Шуманский:

То есть может лишиться квартиры. Денис Никитин:

Ну, да. Сергей Шуманский:

Если взять ситуацию в общем, в чем, по вашему мнению, проблема с долгостроями? Финансовая, проблема с материалами, нехваткой рабочей силы? Денис Никитин:

Проблема, можно сказать, была. Как я привел пример, дома, там жилстройкомплекты. Жилые комплексы «Грушевский посад» и «Аркадия» – это дома, которые строились путем выпуска жилищных облигаций, что позволяло застройщикам направлять денежные средства на иные цели, не связанные со строительством жилых домов. Но в мае прошлого года главой государства был подписан указ, предусматривающий прекращение выпуска жилищных облигаций по объектам, которые начинаются новым строительством, грубо говоря. Сергей Шуманский:

Исходя из того, что проблема существует, наверняка, есть и решение, чтобы если не избежать, то хотя бы попытаться минимизировать эти проблемы? Как минимизировать проблемы с долгостроями?

Денис Никитин:

В Мингорисполкоме каждый жилой дом, который строится с превышением нормативных сроков, находится на контроле. По ним разработаны графики производства работ с завершением их строительства. Дома, которые имеют более высокую степень готовности, запланированы к вводу в третьем-четвертом квартале текущего года. Ряд домов, которые не имеют высокую степень готовности, мы планируем ввести в эксплуатацию в первом-втором квартале следующего года. Сергей Шуманский:

Несмотря на непростые экономические условия во всем мире, собственное жилье было, есть и наверняка будет важнейшей задачей, с которой рано или поздно приходится сталкиваться каждой семье. И очень важно решать квартирный вопрос не в суде, а, что называется, на земле. Чтобы и застройщики остались сыты, и нервы дольщиков целы.