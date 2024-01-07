Об этом говорят цифры экспорта. Чем славятся наши товары за рубежом
О том, какими смыслами будет наполнен Год качества, говорили на отдельном совещании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для Беларуси не новость, что каждый год посвящают какой-то ключевой идее. Но подход к ее воплощению, откровенно говоря, оставляет желать лучшего.
Разгильдяйство и формализм не прокатит». Что ждет Президент от Года качества?
Белорусское – символ качества. Об это говорят цифры экспорта (за 11 месяцев прошлого года он достиг 36 миллиардов долларов) и расширяющаяся география поставок. Чем славится Беларусь за рубежом? Своими продуктами питания, техникой. Все наши известные промышленные гиганты родом из СССР. Советское наследие удалось не просто сберечь, но и развить. И сегодня брендовые предприятия узнаваемы на разных континентах. Это как в жизни: сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Но ввиду жесткой конкуренции за покупателя качество должно быть высоким. Президент на этом настаивает!
Лукашенко: наши главные машиностроительные компании должны иметь товар со знаком качества!
Согласитесь, качество рождает спрос. Это вам скажет любой «народный эксперт», который с большой охотой готов голосовать рублем за товары высшей пробы. Неделю как в Минске работает Первый национальный торговый дом. От витебских ковров до брестской молочки – здесь вы найдете все, чего душа пожелает.
Лукашенко предложили пройтись по торговому центру на месте бывшего долгостроя в Минске.
– Сумки купили.
– Доставайте, хвалитесь!
– Купили мясное ваше.
– Это самое вкусное.
– Лен белорусский – платье купили.
Конфеты купили, сладости всякие. Сейчас мясо ищем, колбасы разные. Качество, цена, но мы понимаем, что все-таки дешевле стоит и вкусно.
Мы не зря сюда зашли. Почитали надписи на байках, майках и не могли даже поверить, что это цитаты нашего Президента. Зачетно.
– Что самое любимое из белорусского?
– Я шоколад люблю. Сейчас у вас купила необычный, с соленой карамелью. Я такого ни разу не пробовала.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Я обожаю белорусскую мясную продукцию. Поэтому из торгового дома без покупок не ухожу.
Белорусские продукты питания – это как отдельный вид искусства. Их география экспорта насчитывает десятки стран: от Африки до Китая. И это не случайность, а долгая и планомерная работа каждого на своем вместе. Возьмите то же производство хлеба. Довольно долгий и трудоемкий процесс. За качественный результат (иначе быть не может) на каждом этапе отвечает специалист.
Юлия Чимбур, начальник производственно-технологической лаборатории минского хлебозавода:
Качество добивается ежесменным, ежедневным контролем. Он происходит на всех стадиях производства. Это наша работа, поэтому мы на это нацелены.
Вот так и получается, что та работа, которую мы выполняем, что называется, на совесть, равнозначна знаку качества. И чем больше людей будут понимать эту совсем простую истину, тем проще нам будет добиться желаемого результата.