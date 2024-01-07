Об этом говорят цифры экспорта. Чем славятся наши товары за рубежом

О том, какими смыслами будет наполнен Год качества, говорили на отдельном совещании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для Беларуси не новость, что каждый год посвящают какой-то ключевой идее. Но подход к ее воплощению, откровенно говоря, оставляет желать лучшего. Разгильдяйство и формализм не прокатит». Что ждет Президент от Года качества?

Белорусское – символ качества. Об это говорят цифры экспорта (за 11 месяцев прошлого года он достиг 36 миллиардов долларов) и расширяющаяся география поставок. Чем славится Беларусь за рубежом? Своими продуктами питания, техникой. Все наши известные промышленные гиганты родом из СССР. Советское наследие удалось не просто сберечь, но и развить. И сегодня брендовые предприятия узнаваемы на разных континентах. Это как в жизни: сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Но ввиду жесткой конкуренции за покупателя качество должно быть высоким. Президент на этом настаивает! Лукашенко: наши главные машиностроительные компании должны иметь товар со знаком качества! Согласитесь, качество рождает спрос. Это вам скажет любой «народный эксперт», который с большой охотой готов голосовать рублем за товары высшей пробы. Неделю как в Минске работает Первый национальный торговый дом. От витебских ковров до брестской молочки – здесь вы найдете все, чего душа пожелает. Лукашенко предложили пройтись по торговому центру на месте бывшего долгостроя в Минске.

– Сумки купили.

– Доставайте, хвалитесь!

– Купили мясное ваше.

– Это самое вкусное.

– Лен белорусский – платье купили.

Конфеты купили, сладости всякие. Сейчас мясо ищем, колбасы разные. Качество, цена, но мы понимаем, что все-таки дешевле стоит и вкусно.

Мы не зря сюда зашли. Почитали надписи на байках, майках и не могли даже поверить, что это цитаты нашего Президента. Зачетно.

– Что самое любимое из белорусского?

– Я шоколад люблю. Сейчас у вас купила необычный, с соленой карамелью. Я такого ни разу не пробовала. Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Я обожаю белорусскую мясную продукцию. Поэтому из торгового дома без покупок не ухожу.

Белорусские продукты питания – это как отдельный вид искусства. Их география экспорта насчитывает десятки стран: от Африки до Китая. И это не случайность, а долгая и планомерная работа каждого на своем вместе. Возьмите то же производство хлеба. Довольно долгий и трудоемкий процесс. За качественный результат (иначе быть не может) на каждом этапе отвечает специалист.

Юлия Чимбур, начальник производственно-технологической лаборатории минского хлебозавода:

Качество добивается ежесменным, ежедневным контролем. Он происходит на всех стадиях производства. Это наша работа, поэтому мы на это нацелены.