Александр Шатько: «Многое уже сделано в качестве и для качества в Республике Беларусь»

Выйти на новый уровень качества продукции, завоевать новые позиции на мировом рынке, повысить конкурентоспособность экономики и, как результат, обеспечить рост благосостояния белорусов. Все это – основные тренды 2024-го, который объявлен Годом качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задачи серьезные, но выполнимые, ведь для этого есть все возможности. Беларусь сохранила промышленные основы. Предприятия модернизировались. Сегодня налажено производство инновационной продукции. Наши бренды известны миру. Об этом свидетельствует спрос на сельскохозяйственную и крупногабаритную технику, продукты питания. Есть успехи и в сфере услуг. К нам едут за медицинской помощью и получать образование. Чтобы не только удержать эту планку, но и развиваться дальше, выдержать конкуренцию на мировом рынке, производить товар недостаточно. Надо тщательно работать над качеством. На плодотворную работу глава государства ориентирует правительство, но касается это каждого.

Александр Шатько, общественный деятель:

Это более глобальный толчок. Многое уже сделано в качестве и для качества в Республике Беларусь. Сегодня мы обращаем внимание именно на качественные характеристики. Это культура производства, отношений, подготовки кадров. Это гордость за свой продукт, качество не только внешнее, но и внутреннее. Это внутренняя культура каждого работника, предприятия, организации – это все качество. Это качество жизни, отношений, которые формируют любовь к своей республике, родине, стране.