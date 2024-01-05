Лукашенко: наши главные машиностроительные компании должны иметь товар со знаком качества!
Новости Беларуси. Большой разговор о качестве продукции, оказании услуг и жизни страны в целом состоялся у Президента. Эта тема заглавная в наступившем году. Однако подводить к ней начали задолго до совещания. Неоднократно звучало, в том числе от главы государства, что наша страна – достойный конкурент на мировом рынке. Но сегодня просто необходим рывок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Республиканский план мероприятий на 2024-й и Государственный знак качества – вот две основные темы совещания во Дворце Независимости. Тем не менее важен подход в работе. И не только правительства или участников прошедшего разговора у Президента, но всех белорусов. Как только каждый из нас задумается о повышении стандартов собственной жизни, работы, быта, вот тогда Год качества не пройдет бесследно. По сути, это объединяющая цель для всей страны, к тому же долгоиграющая. Ведь если зададим планку сейчас, после ей придется соответствовать.
Очевидно, цель серьезная. И об этом глава государства сказал в самом начале совещания. Потому и требования ко всем без исключения высокие как никогда. К тому же вели разговор у Президента предметный. Обсуждали не только статистику прошедшего года, но и продукцию отечественных предприятий. На мини-выставке во Дворце были представлены первые кандидаты на белорусский знак качества. Президент ознакомился.
Есть ли заявка на победу и как качество связано с предстоящими электоральными кампаниями? Тему продолжит наш политический обозреватель Алена Сырова.
То, что 2024-й в Беларуси будет объявлен Годом качества, Президент сначала намекнул в сентябре, а после вполне однозначно сказал еще в ноябре 2023-го. Подробности.
Чтобы в новый год войти качественно подготовленными, трех месяцев стране хватило не в полной мере. Именно поэтому на первое совещание в новом году глава государства собрал ответственных по теме. Дух Года качества, конечно, уже отчасти виден. Например, издатели «календаря Первого» на первой январской странице поместили знак по аналогии с тем, который хорошо помнят рожденные в СССР. Перевернутая буква «К» – символ устойчивости и баланса. Общественность уж было решила, что это тот самый… Забегая вперед, пока еще Государственный знак качества не утвержден, с формой обещали определиться довольно быстро (сегодня о ней тоже говорили), но куда важнее, чтобы в стране были те, кто таким знаком может обладать по заслугам. Как это было в советские времена.
Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:
Знак качества впервые мы получили на известную машину союзного значения КСК-100 в 87-м году. Это был первый самоходный кормоуборочный комбайн в Советском Союзе.
Чтобы преемственность была соблюдена в лучшем качестве.
Виталий Вовк, генеральный директор ОАО «МТЗ»:
Мое мнение такое, что если мы присуждаем знак качества нашему трактору, то, естественно, должен иметь знак качества и двигатель моторного завода, который сюда ставится, и комплектующие, которые у нас в Беларуси делаются, должны тоже иметь знак качества. Тогда это будет общая победа, знак качества общий. Потому что нельзя сделать трактор со знаком качества, а все комплектующие будут без знака качества. Он должен быть идеальный. И мы не должны повторить ошибки, которые мы помним из Советского Союза, когда знак качества превратился в не очень хорошее с точки зрения покупателя звание. Больше ценилось, когда было написано латинскими буквами Made in USSR. Это считалось экспортным вариантом, это качество.
Сегодня во Дворце Независимости представили обладателей советского знака качества и кандидаты на белорусский. В первых рядах конкретные модели наших промышленных флагманов. В полном размере их, конечно, трудно было бы уместить в здании, поэтому вашему вниманию макеты легендарных БелАЗов, МАЗов, Гомсельмашей и МТЗ, но получить представление о том, чем они уникальны и почему достойны особой высокой отметки, вполне возможно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот товар должен быть уникальным. Он должен быть конкурентоспособным на международных рынках. Это же не советские времена: поставил знак качества, ну и хорошо. Безукоризненная должна быть техника. Мы и проверять будем. Просто штамповать вам знак качества на кабину, капот или на стекло не будем, иначе мы опозорим страну. Первый вопрос, что наши главные машиностроительные компании должны иметь товар со знаком качества. Как МТЗ не будет иметь со знаком качества машины? Но это уникальная [продукция – прим. ред.] должна быть во всех отношениях. Так же как БелАЗ, моторный завод и другие.
Совершенно справедливо – это вопрос статуса и имиджа Беларуси. Им мы рисковать не можем. И за него ответственность кроме нас нести тоже никто не может. Именно поэтому Александр Лукашенко настаивает на максимальной «чистоте», особенно отмеченных знаком. Мы ведь не можем гарантировать стабильное качество импортных составляющих. И неважно, их меньше 10 %, как у МТЗ, или 30, как у «Интеграла» или МАЗа. Хотелось бы, чтобы их в принципе не было.
– Тебе какой двигатель надо на трактор?
– Мы сегодня практически полностью закрываем, кроме 350, 450, 500 сил.
– Самые мощные двигатели.
– Моторный завод работает над этим двигателем.
– Когда мы его увидим?
– В течение двух лет.
– В 2026 году двигатель будет? Хорошо. Посмотрим. Имей в виду, что тебе тоже надо иметь двигатель, который ты сможешь представить, безотказный, который не горит и так далее, чтобы знак качества был. Это ваше дело, что вы представите. Будет два изделия – спасибо. Но очень серьезный будет к этому подход. Это не просто ради имиджа.
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