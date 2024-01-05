Лукашенко: наши главные машиностроительные компании должны иметь товар со знаком качества!

Новости Беларуси. Большой разговор о качестве продукции, оказании услуг и жизни страны в целом состоялся у Президента. Эта тема заглавная в наступившем году. Однако подводить к ней начали задолго до совещания. Неоднократно звучало, в том числе от главы государства, что наша страна – достойный конкурент на мировом рынке. Но сегодня просто необходим рывок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский план мероприятий на 2024-й и Государственный знак качества – вот две основные темы совещания во Дворце Независимости. Тем не менее важен подход в работе. И не только правительства или участников прошедшего разговора у Президента, но всех белорусов. Как только каждый из нас задумается о повышении стандартов собственной жизни, работы, быта, вот тогда Год качества не пройдет бесследно. По сути, это объединяющая цель для всей страны, к тому же долгоиграющая. Ведь если зададим планку сейчас, после ей придется соответствовать.

Очевидно, цель серьезная. И об этом глава государства сказал в самом начале совещания. Потому и требования ко всем без исключения высокие как никогда. К тому же вели разговор у Президента предметный. Обсуждали не только статистику прошедшего года, но и продукцию отечественных предприятий. На мини-выставке во Дворце были представлены первые кандидаты на белорусский знак качества. Президент ознакомился.

Есть ли заявка на победу и как качество связано с предстоящими электоральными кампаниями? Тему продолжит наш политический обозреватель Алена Сырова.

То, что 2024-й в Беларуси будет объявлен Годом качества, Президент сначала намекнул в сентябре, а после вполне однозначно сказал еще в ноябре 2023-го. Подробности.

Чтобы в новый год войти качественно подготовленными, трех месяцев стране хватило не в полной мере. Именно поэтому на первое совещание в новом году глава государства собрал ответственных по теме. Дух Года качества, конечно, уже отчасти виден. Например, издатели «календаря Первого» на первой январской странице поместили знак по аналогии с тем, который хорошо помнят рожденные в СССР. Перевернутая буква «К» – символ устойчивости и баланса. Общественность уж было решила, что это тот самый… Забегая вперед, пока еще Государственный знак качества не утвержден, с формой обещали определиться довольно быстро (сегодня о ней тоже говорили), но куда важнее, чтобы в стране были те, кто таким знаком может обладать по заслугам. Как это было в советские времена.