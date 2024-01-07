Митрополичья ёлка в Национальной библиотеке собрала ребят из многодетных семей

Обширную программу к празднику Рождества Христова подготовила Белорусская православная церковь. В Национальной библиотеке ребят из многодетных семей сегодня впервые собрала митрополичья елка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарок для юных зрителей подготовил театр Православной молодежи. Для детей также провели интерактивное представление «Светлячки». Герои сказки не давали гостям заскучать: ребята отгадывали загадки, напевали известные мелодии. Были и сладкие угощения и подарки, которые принято дарить в Рождество.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Я надеюсь, что это начало хорошего доброго пути. Но даже по результатам сегодняшней елки встреч, учитывая мнения участников от мала до велика, мы будем формат регулировать, чтобы больше отклик находило в сердцах людей и больше радости получали наши юные зрители и участники рождественской елки.