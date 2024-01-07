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Митрополичья ёлка в Национальной библиотеке собрала ребят из многодетных семей

07 января 2024 13:35
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Обширную программу к празднику Рождества Христова подготовила Белорусская православная церковь. В Национальной библиотеке ребят из многодетных семей сегодня впервые собрала митрополичья елка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополичья ёлка в Национальной библиотеке собрала ребят из многодетных семей-1

Подарок для юных зрителей подготовил театр Православной молодежи. Для детей также провели интерактивное представление «Светлячки». Герои сказки не давали гостям заскучать: ребята отгадывали загадки, напевали известные мелодии. Были и сладкие угощения и подарки, которые принято дарить в Рождество.

Митрополичья ёлка в Национальной библиотеке собрала ребят из многодетных семей-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Я надеюсь, что это начало хорошего доброго пути. Но даже по результатам сегодняшней елки встреч, учитывая мнения участников от мала до велика, мы будем формат регулировать, чтобы больше отклик находило в сердцах людей и больше радости получали наши юные зрители и участники рождественской елки.

Митрополичья ёлка в Национальной библиотеке собрала ребят из многодетных семей-7

Помимо митрополичьей елки проводится и масса иных мероприятий. Так, в Святки театр одного из православных приходов посетит с рождественскими спектаклями приюты и дома престарелых. Главный хор Белорусской православной церкви отправится с концертами по городам нашей страны.

# Рождество # общество # Вениамин

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